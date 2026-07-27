“Te odio con todo mi amor” tendrá dos funciones el 28 de julio a las 5 y 8 p.m. en el Teatro Canout. Entradas a la venta en Teleticket. (Foto: Antonio Melgarejo Yaranga/EL COMERCIO)
“Te odio con todo mi amor” tendrá dos funciones el 28 de julio a las 5 y 8 p.m. en el Teatro Canout. Entradas a la venta en Teleticket. (Foto: Antonio Melgarejo Yaranga/EL COMERCIO)
Por Leslie A. Galván

Asusta un poco que Carlos Galdós sea capaz de incendiar una conversación con apenas decir dos palabras, como “carajo” o “concha”. Porque la incomodidad suele ser, en sí, su monólogo. No tanto por el chiste impropio que aparece cada pocos minutos, sino porque entre broma y broma se burla del ideal de pareja perfecta y reflexiona sobre el amor romántico. A esto se refiere en una conversación con El Comercio: el conductor de radio y televisión habla de su último stand up-comedy “Te odio con todo mi amor”.

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