Las polémicas declaraciones que tuvieron Jorge Luna y Ricardo Mendoza hacia sus fans sigue generando todo tipo de reacciones en el ámbito de la farándula. Son varios los personajes de este sector que han salido en los últimos días para referirse a lo dicho por los protagonistas del famoso show “Hablando Huevadas”. Y, en esta oportunidad, Carlos Galdós, conocido exconductor de televisión, expresó su opinión sobre dicha situación.

Carlos Galdós respalda polémica postura de Jorge Luna y Ricardo Mendoza: “Es válido y me parece valiente”

Galdós respaldó la postura de los comediantes y explicó que su error fue haber sido demasiado sinceros. “Hay que hacer un bloque, ‘lo que sufren los comediantes’, y creo yo que les está pasando a Jorge y Ricardo. Entiendo que ellos desde su código de honestidad brutal pura y dura han puesto un límite. Yo lo que interpreto es que han puesto un límite”, empezó diciendo Galdós en RPP.

Luego, Carlos agregó: “‘A mi no me gusta firmar autógrafos en la calle, ni las fotos’. Está bien, lo han dicho y punto, y yo creo que es válido y me parece valiente... Lo pudieron comunicar mejor, han sido descorteses, sobre todo Jorge, en sus formas”.

Francisca Aronsson no está de acuerdo con las polémicas declaraciones de Ricardo Mendoza y Jorge Luna: “Para mí no es una pérdida de tiempo”

Aronsson manifestó que ella es feliz recibiendo el cariño de sus seguidores en las calles. “No es contra ellos ni contra las personas, porque así como ellos piensan muchos artistas piensan de la misma manera. Ese no es mi caso, yo soy muy feliz cuando recibo amor y cariño por parte de los fans. Es más, acá tengo rosas”, señaló la actriz para La República.

Asimismo, la artista agregó: “Es de los momentos más especiales que uno como artista recibe, el cariño y la admiración. Te dicen en pocas palabras que lo estás haciendo bien. Mis perspectiva de tratar con los fans no es la misma que de Ricardo y Jorge, pero ellos tienen todo su derecho de sentirse como quieran porque cada uno es dueño de sus pensamientos. Al final hay muchas perspectivas”.

Por último, Aronsson enfatizó que es gratificante el contacto con sus fanáticos. “Es su pensamiento. Para mí no es una pérdida de tiempo, es más, a mí me nutre, es ganar más tiempo. No lo veo como una pérdida, no estoy de acuerdo con esa frase, pero no es una declaración de guerra ni nada por el estilo”.

¿Qué hicieron Jorge Luna y Ricardo Mendoza para ser criticados?

La polémica surge a raíz de una entrevista que tuvieron los comediantes con la periodista Verónica Linares, donde indicaron que no les gusta tomarse fotografías, firmar autógrafos o enviar saludos cuando se topan con sus fans en la calle debido a que consideran que pierden tiempo valioso. En dicho diálogo entre los dos realizaron comentarios tales como “Odio fingir que quiero a alguien”, “no nos debemos al público”, y “detesto el comportamiento (de las personas)”.

“Yo no salgo para evitar esas cosas ... y si salgo es porque mis hijos están muy aburridos y no quiero regalarte tres minutos de mi tiempo”, dijo también Jorge Luna, por ejemplo, al referirse sobre el acercamiento de sus seguidores para pedirle algo mientras realiza actividades cotidianas de manera pública.

Por otro lado, y acerca del mismo tema, Ricardo Mendoza no dudó en decir que odia “los saludos” porque le quita tiempo, y cuando ocurre “me tengo que detener y saludar, (y) yo no te conozco y tengo que fingir que te quiero”.

‘Peluchín’ arremete contra Ricardo Mendoza y Jorge Luna: “Se nota cuando la gente es soberbia”

Respecto a la declaración de los comediantes de que “no le deben nada al público”, ‘Peluchín’ tuvo fuertes palabras contra los conductores de ‘Hablando Huevadas’, señalando que deben estar agradecido con sus fans porque son exitosos gracias a ellos. Además, si bien el conductor de “Amor y Fuego” destacó el talento, la gracia y la posición popular que tienen Ricardo Mendoza y Jorge Luna, les recordó indirectamente que sus fanáticos sienten simpatía y admiración por ellos, y por lo tanto, deberían devolverles esos sentimientos con respeto y agradecimiento.

“‘Gracias a ellos, no. Gracias a mi’. Bueno, si tienes esa filosofía, seguramente la gente lo va a ir notando. Porque eso se nota, cuando la gente es soberbia. Porque nadie está negando que por tú ser agradecido, tengas menos talento o la malcriadez te haga como ser más dueño de ti mismo. No. Eso ya depende de las formas y la educación de cada uno”, sostuvo el conductor de televisión.

“Cuánto se puede desubicar una persona cuando le viene un cambio de vida tan abrupto, que ya se empieza a sentir que todo se lo merece. (...) Hay que estar agradecido... En el momento que piensas que te lo mereces, y te crees superior al resto, se nota, y ese es el principio del fin”, sentenció.