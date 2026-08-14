La franquicia musical que marcó a toda una generación está de regreso. Disney ha presentado oficialmente los detalles de “Camp Rock 3”, la esperada secuela que promete reunir la nostalgia de los clásicos de Disney Channel con una nueva generación de talentos. Desde la fecha de lanzamiento hasta las sorpresas en la producción, aquí te contamos todo lo que debes saber sobre “Camp Rock 3”.

¿De qué trata “Camp Rock 3”? Sinopsis y trama oficial

En esta nueva entrega, la famosa banda “Connect 3” se enfrenta a un gran dilema: pierden a su acto de apertura justo antes de iniciar una importante gira de reencuentro. Para solucionar el problema y encontrar un reemplazo a la altura, los tres hermanos regresan a su querido Camp Rock para descubrir al próximo gran talento.

Mientras los nuevos campistas compiten entre sí por la oportunidad de abrir los shows para su banda favorita, las tensiones aumentan dentro del campamento. Las amistades existentes se pondrán a prueba, dando lugar a alianzas inesperadas, grandes revelaciones y nuevos romances.

Reparto de “Camp Rock 3”: ¿Quiénes regresan y quiénes se unen?

Uno de los puntos más llamativos de “Camp Rock 3” es la combinación entre caras conocidas de las películas originales y un renovado elenco juvenil.

Los regresos esperados:

Joe Jonas (Shane Gray)

(Shane Gray) Nick Jonas (Nate Gray)

(Nate Gray) Kevin Jonas (Jason Gray)

(Jason Gray) Maria Canals-Barrera (Connie)

Las nuevas caras de la franquicia:

Liamani Segura (Sage)

(Sage) Malachi Barton (Fletch)

(Fletch) Lumi Pollack (Rosie)

(Rosie) Sherry Cola (Lark)

(Lark) Hudson Stone (Desi)

(Desi) Casey Trotter (Cliff)

(Cliff) Brooklynn Pitts (Callie)

(Callie) Ava Jean (Madison)

¿Cuándo se estrena “Camp Rock 3” en Disney+?

La película “Camp Rock 3” se estrenará de forma exclusiva en la plataforma de streaming Disney+ el próximo 14 de agosto.

Las entregas anteriores, “Camp Rock” (2008) y “Camp Rock 2: The Final Jam” (2010), se mantienen entre las 10 películas originales de Disney Channel más exitosas de la historia, por lo que este lanzamiento perfila ser uno de los eventos más vistos del año en la plataforma.

Música y banda sonora: Primer sencillo “One Beat Away”

La música vuelve a ser el motor principal de la historia. El primer sencillo de la película, titulado “One Beat Away” (interpretado por Liamani Segura y el elenco), ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

Para los fans que quieran aprenderse las canciones antes del estreno, la banda sonora original completa de “Camp Rock 3” estará disponible a partir del 13 de agosto.

Equipo creativo y producción detrás de “Camp Rock 3”

La cinta es una producción de Disney Branded Television, dirigida por Veronica Rodriguez y escrita por Eydie Faye (ambas reconocidas por su trabajo en Pijamada de locos). Las coreografías están a cargo de Jamal Sims.

En la producción ejecutiva destacan Tim Federle (High School Musical: El musical: La serie), junto con los propios Joe Jonas, Nick Jonas y Kevin Jonas, además de Demi Lovato, Betsy Sullenger, Spencer Berman y Gary Marsh.

Gira de conciertos “Worlds Collide Concert Tour”

A la par del lanzamiento de “Camp Rock 3”, se anunció el regreso del “Worlds Collide Concert Tour”, una gira masiva que reunirá a estrellas de las franquicias Descendientes, Zombies y Camp Rock.

El tour recorrerá 49 estadios en Estados Unidos, Canadá y México, contando con la participación de talentos como Malachi Barton, Liamani Segura, Dara Reneé, Mekonnen Knife, Hudson Stone, Swayam Bhatia, Kiara Romero y Alexandro Byrd. Las entradas ya están disponibles en su sitio web oficial.