Fecha de estreno, reparto confirmado, trama oficial y todos los detalles del regreso de la icónica franquicia musical de Disney en Disney+. (Foto: Disney)
Fecha de estreno, reparto confirmado, trama oficial y todos los detalles del regreso de la icónica franquicia musical de Disney en Disney+. (Foto: Disney)
Por Paolo Valdivia

La franquicia musical que marcó a toda una generación está de regreso. Disney ha presentado oficialmente los detalles de “Camp Rock 3”, la esperada secuela que promete reunir la nostalgia de los clásicos de Disney Channel con una nueva generación de talentos. Desde la fecha de lanzamiento hasta las sorpresas en la producción, aquí te contamos todo lo que debes saber sobre “Camp Rock 3”.

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