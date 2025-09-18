“Camp Rock 3”: Disney anunció el regreso de la película de los Jonas Brothers, ¿pero estará Demi Lovato?

Disney+ anunció este miércoles el regreso de “Camp Rock 3″, una de las películas originales más famosas de la franquicia y la que lanzó a la fama a los Jonas Brothers. Con los hermanos Joe, Nick y Kevin Jonas retomando sus papeles, queda la interrogante de qué pasará con Demi Lovato en esta nueva entrega.

El fenómeno “Camp Rock” comenzó en 2008 y se extendió con la segunda cinta “Camp Rock: The Final Jam”en 2010. Actualmente, se encuentra considerada por los fans entre las 10 mejores películas originales de Disney Channel de todos sus tiempos.

Esto es lo que sabemos de su retorno.

¿Qué actores volverán para “Camp Rock 3″?

“Camp Rock” es una parte importante del legado de las películas originales de Disney Channel, con música inolvidable, una narrativa vibrante y personajes que perduran en el corazón de los fans hasta el día de hoy. De hecho, varios de ellos retornarán para la cinta.

La plataforma de contenidos en línea informó del regreso de los Jonas Brothers como Shane (Joe Jonas), Nate (Nick Jonas) y Jason Gray (Kevin Jonas) y de Maria Canals-Barrera en su papel de la madre de Michi Torres (Demi Lovato), protagonista de las dos primeras entregas.

Al elenco se suman nuevos campistas, como a la audaz y decidida Sage (Liamani Segura) y su hermano Desi (Hudson Stone), la prodigio del violonchelo Rosie (Lumi Pollack), el baterista Cliff (Casey Trotter), la reina de las coreografías Callie (Brooklynn Pitts), la intimidante influencer Madison (Ava Jean) y el chico malo del campamento Fletch (Malachi Barton), indicó Disney en un comunicado.

¿Qué pasará con Demi Lovato en “Camp Rock 3″?

Demi Lovato, quien tuvo un rol central en las anteriores cintas de “Camp Rock”, no ha sido confirmada como parte del elenco de “Camp Rock 3″. De hecho, es la única que no aparece en los anuncios del ‘cast’ oficial.

Lovato interpretó a Mitchie Torres en la saga “Camp Rock”. Hasta el cierre de esta nota, no se había informado tampoco si realizaría un ‘cameo’ en la cinta.

Lo que sí es confirmado es que en “Camp Rock 3″ la estrella Demi Lovato será productora ejecutiva junto con los hermanos Jonas.

¿De qué tratará “Camp Rock 3″?

La historia retoma cuando Connect 3, la popular banda de Shane, Nate y Jason, pierde su actuación como teloneros de una importante gira y regresan a Camp Rock para descubrir a la próxima gran promesa de la música.

Mientras los campistas compiten por la oportunidad de abrir el concierto de su banda favorita, la tensión aumenta y las amistades se ponen a prueba, según la sinopsis de Disney.

Fecha de estreno

La película, que ya se encuentra en producción, pero todavía no tiene fecha de estreno.