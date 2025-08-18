Aunque Netflix se mantiene como la plataforma líder en el país, el estudio “1000 Peruanos Dicen” elaborado por Omnicom Media Group (OMG) en su XI Ola, revela un cambio clave en el comportamiento del consumidor: el peruano ya no busca solo una marca de streaming, sino una experiencia diversa y única.

De acuerdo con los resultados del estudio, las cinco plataformas más consumidas por los peruanos durante el primer semestre del año son: Netflix, Disney+, Prime Video (Amazon), Max y Star+. Completan el Top Pluto TV, Direct TV GO, HBO Go, Paramount y Crunchyroll.

En comparación con la ola anterior, realizada en enero, se observan ligeras variaciones que confirman una tendencia a la fragmentación del consumo de contenidos. Plataformas como Max y Pluto TV vienen ganando terreno. Aunque levemente, ambas incrementaron su consumo. Por otro lado, las plataformas líderes como Netflix, Disney o Prime experimentaron un leve descenso en su consumo.

Según el análisis de OMG, el usuario peruano está priorizando contenidos a la carta, experiencias personalizadas y accesibilidad desde múltiples dispositivos. Ya no se suscribe a una sola plataforma: combinan varias según la oferta de contenidos, las promociones disponibles y la facilidad de acceso.

Este nuevo panorama plantea retos y oportunidades para los proveedores de contenido: la fidelidad ha sido reemplazada por la exigencia. Los peruanos están abiertos a explorar nuevas plataformas, siempre que ofrezcan una propuesta atractiva y accesible.

Además, esta apertura a múltiples opciones también responde a la necesidad de equilibrar entretenimiento con economía del hogar, priorizando plataformas que permiten compartir cuentas, ofrecen planes económicos o contenidos gratuitos.