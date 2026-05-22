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La inteligencia artificial gana terreno en Spotify con nueva herramienta. (Foto: AFP)
La inteligencia artificial gana terreno en Spotify con nueva herramienta. (Foto: AFP)
Por Agencia Europa Press

Spotify ha anunciado un acuerdo con Universal Music Group para crear una herramienta que permite a los fans hacer versiones y remezclas de los artistas y compositores participantes, y que formará parte de la suscripción Premium de la plataforma de música como un complemento de pago.

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