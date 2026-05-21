Usuarios de PlayStation Network han denunciado que sus cuentas están siendo sustraídas, y el proceso parece que está siendo muy sencillo gracias a la ingeniería social llevada a cabo por los ‘hackers’.

El exeditor de IGN y miembro fundador de Kinda Funny, Colin Moriarty, recibió un mensaje de un usuario (que también había sido víctima de un hackeo) que decía expresamente: “Colin, te aviso que tienen tu información y van a intentar robarte la cuenta hoy mismo”.

A los dos días, Moriarty, desde su cuenta en X (antes Twitter), confirmó que había sido ‘hackeado’ como parte de una serie de ataques sofisticados contra usuarios tanto aleatorios como prominentes. Moriarty fue capaz de recuperar su cuenta de PlayStation Network gracias a sus contactos con Sony, pero no todos los usuarios tendrían esta posibilidad.

El usuario @mrpyol en la red social X ha compartido algunos detalles sobre el proceso que usan los ‘hackers’ para robar las cuentas, y prácticamente necesitan dos cosas: una es el ID de la cuenta de PlayStation Network del usuario, y la segunda es el dato de una transacción antigua hecha por el mismo. Sería suficiente con el número de pedido completo o los últimos cuatro dígitos de la tarjeta que se hubiera utilizado para la transacción.

En ese momento, el ‘hacker’ se pone en contacto con el soporte técnico de Sony y comparte la información recabada como prueba de propiedad. El sistema de soporte elude los protocolos estándar y permite que el ‘hacker’ cambie la dirección de correo electrónico vinculada a la cuenta.

Moriarty ha comentado que el ‘hackeo’ sufrido incluso se saltó una de las medidas de seguridad más importantes, la autenticación de dos factores (2FA), y que se desactiva totalmente cuando el ‘hacker’ hace muestra de la transacción antigua realizada por el usuario.

Hay otro dato a tener en cuenta, y que puede ayudar a la comunidad de usuarios de PlayStation Network para evitar el robo de sus cuentas, ya que su ID se podía leer en la información que se puede añadir como biografía en la cuenta de X. Se recomienda retirarla hasta que Sony dé alguna explicación sobre la sustracción de cuentas.

Desde el medio especializado Insider Gaming se espera la respuesta por parte de la compañía nipona sobre este ‘hackeo’ de cuentas de PSN.