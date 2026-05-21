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Persona jugando con un mando de PS5.
Persona jugando con un mando de PS5.
/ PLAYSTATION
Por Agencia Europa Press

Usuarios de PlayStation Network han denunciado que sus cuentas están siendo sustraídas, y el proceso parece que está siendo muy sencillo gracias a la ingeniería social llevada a cabo por los ‘hackers’.

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