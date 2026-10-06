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Resumen

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Wikimedia, fundación que gestiona la enciclopedia virtual Wikipedia, denunció que varios de sus servicios fueron vulnerados. (Foto: AFP)
Wikimedia, fundación que gestiona la enciclopedia virtual Wikipedia, denunció que varios de sus servicios fueron vulnerados. (Foto: AFP)
Por Agencia Europa Press

Wikimedia Foundation ha denunciado haber encontrado pruebas de actividad no autorizada vinculada a agentes de inteligencia artificial (IA) de OpenAI en sus plataformas, incluyendo ediciones en sus wikis, intentos fallidos de explotar su herramienta pública para tomar notas Etherpad y un alto volumen de tráfico que “pudo haber contribuido” a una caída parcial de sus servicios que tuvo lugar en mayo.

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