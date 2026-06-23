La enciclopedia en línea Wikipedia se opondrá al uso de la inteligencia artificial (IA) en el proceso de edición de los artículos de su plataforma, explicó este lunes a la AFP su cofundador, Jimmy Wales, quien no confía “lo suficiente” en esta tecnología.

“No dejaremos que la IA edite directamente (nuestros artículos) porque, en realidad, no podemos confiar lo suficiente en ella”, afirmó al margen de un evento organizado por Octopus Energy en Londres.

Aunque “es difícil saber cómo será la IA dentro de 25 años”, el problema de las alucinaciones o errores a corto plazo “sigue siendo extremadamente grave” para Wikipedia, que aspira a reunir en una misma plataforma el conocimiento del planeta gracias a las contribuciones libres de millones de voluntarios.

La plataforma no descarta, sin embargo, recurrir a agentes de IA para realizar un seguimiento de determinados temas especializados, como por ejemplo “el fallecimiento de un profesor de biología de 97 años que había desaparecido de los medios de comunicación” y que podría pasar desapercibido para los editores.

Wikipedia se esfuerza por limitar el papel de la IA en su funcionamiento pero las inteligencias artificiales se nutren del contenido de la enciclopedia en línea para responder a las preguntas de los usuarios.

A pesar de “una caída del 8% en el tráfico humano” debido a la competencia de la IA, “hemos observado un aumento” por el fuerte crecimiento de las visitas de los robots de IA, destaca el cofundador de la web, creada en 2001 junto con Larry Sanger.

Esta disminución de las visitas es “significativa, pero no desastrosa”, según Wales.

Su modelo económico se basa en las donaciones, pero Wikipedia también ha firmado acuerdos con varios gigantes tecnológicos.

El contenido sigue siendo gratuito pero la web pide a las empresas de IA que la “bombardean con millones de consultas” que compensen la “parte que les corresponde” por el uso de sus máquinas.

El cofundador de Wikipedia no revela la cuantía exacta de los acuerdos, pero se muestra “bastante satisfecho con los avances” en este ámbito.

“Hemos tenido mucho éxito con muchos (...) y estamos empezando a bloquear a aquellos que no se comportan correctamente”, declaró.