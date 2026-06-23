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Los fundadores de Wikipedia también comentaron que pesar de “una caída del 8% en el tráfico humano” debido a la competencia de la IA, han observado un aumento en vistas por el fuerte crecimiento de las visitas de los robots de IA.
Los fundadores de Wikipedia también comentaron que pesar de “una caída del 8% en el tráfico humano” debido a la competencia de la IA, han observado un aumento en vistas por el fuerte crecimiento de las visitas de los robots de IA.
/ Wikipedia
Por Agencia AFP

La enciclopedia en línea Wikipedia se opondrá al uso de la inteligencia artificial (IA) en el proceso de edición de los artículos de su plataforma, explicó este lunes a la AFP su cofundador, Jimmy Wales, quien no confía “lo suficiente” en esta tecnología.

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