Y es que el hombre más rico del mundo ha despotricado contra Wikipedia (o “Wokepedia” como la ha llamado en ocasiones), señalando que el sitio web no puede “utilizarse como fuente definitiva” y ha acusado al portal de estar “controlado por activistas de extrema izquierda”. Ahora sus críticas han tomado forma en Grokipedia, una enciclopedia en línea empoderada por la inteligencia artificial Grok que el magnate afirma será más veráz que su rival.

“El objetivo de Grok y Grokpedia.com es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad”, afirmó Musk en la red social X (antes Twitter). “No seremos perfectos, pero aún así nos esforzaremos en alcanzar ese objetivo”.

Pero para Erick Iriarte, abogado experto en derecho digital, las razones de Musk podrían ser menos altruistas estarían relacionadas a promocionar su propia versión de la realidad.

“Si todo el mundo maneja un tipo de fuente vinculada a Wikipedia, intentemos cambiar el origen de esta información”, señaló el experto en comunicación con El Comercio. “Ese es un poco el mensaje que está dando Musk: cambiemos las fuentes para tener nuestra propia versión.”

Grokpedia fue lanzado gratuitamente el pasado 27 de octubre en su versión 0.1, que por el momento consiste en el nombre del sitio situado en un espacio vacío que simula el firmamento nocturno. El otro elemento resaltante es una barra de búsqueda al estilo de Google en la que de tanto en tanto el sitio web sugiere temas como “inteligencia artificial”, los Beatles, computadoras cuánticas y más.

Grokipedia mantiene un diseño minimalista en su versión 0.1. / xAI

Al momento en que escribimos esta nota, la enciclopedia de Musk cuenta con 885 mil artículos en inglés, un número que todavía se queda corto frente a los 7 millones 74 mil artículos con los que cuenta la versión del mismo idioma de Wikipedia o los 2 millones 67 mil con los que cuenta la versión en español de la enciclopedia en línea.

Pero la principal diferencia entre los rivales es la manera en que se escriben los artículos, con Wikipedia - producto de la ONG Wikimedia Foundation - utilizando para su contenido a un ejército de voluntarios, aunque apegado a estándares mínimos, incluyendo un principio de neutralidad, y curado por editores en un proceso que busca enfatizar la transparencia. Es así que, a grandes rasgos, cualquier persona puede crear un artículo de Wikipedia sobre un tema del que tenga conocimiento, aunque este también puede ser editado por terceros hasta que se llegue a un consenso, logrando en teoría la versión más óptima del texto.

Para Iriarte, es esta participación humana y revisión cruzada la que se establecen como claves para el éxito de Wikipedia:

“El elemento clave de Wikipedia es la contrastación entre personas, ya que si bien un solo escritor puede presentar predisposiciones, la tendencia es que entre más humanos participen, hay mayor probabilidad de encontrar un equilibrio”, consideró.

En cambio, Grokipedia deja la redacción a Grok, el modelo extenso de lenguaje (LLM por sus siglas en inglés) de xAI, aunque por el momento ni Musk ni la compañía han revelado cómo eligen qué artículos escribir ni sus estándares de redacción.

Lo que sí han notado medios como PC World es que a pesar del desdén expresado por Musk hacia Wikipedia, algunos de los artículos de Grokipedia son copias exactas de sus pares en Wikipedia, utilizada bajo la licencia abierta Creative Commons.

El artículo de Grokipedia sobre el Nintendo Switch es, a todas luces, una copia perfecta del de Wikipedia. / xAI/Wikimedia Foundation

¿Información neutral y veraz?

Para Wester Zela, experto en inteligencia artificial, la premisa de que una enciclopedia escrita por una LLM como Grok - el principal autor de Grokipedia - pueda ser completamente neutral es imposible, ya que estas inteligencias artificiales son entrenadas alimentándolas de incontables datos de diversas fuentes.

“Crear una LLM sin sesgos es complicado, porque quienes seleccionan el conjunto de datos son los seres humanos y, como sabemos, todos tienen sus propios sesgos”, señaló.

Ejemplos de las tendencias más conservadoras de Grokipedia pueden verse claramente en ciertos artículos. Por ejemplo, una nota relacionada a Jair Bolsonaro - político de derecha y expresidente de Brasil con amplios lazos con Donald Trump - en la enciclopedia IA puede verse minimizando las críticas a su tácticas para combatir la pandemia del COVID-19:

“El gobierno de Bolsonaro hizo hincapié en la responsabilidad personal por encima de los confinamientos durante la pandemia, distribuyendo ayudas de emergencia a millones de personas y manteniendo la economía en funcionamiento, aunque este enfoque fue objeto de escrutinio internacional debido al elevado número de muertes que, según los críticos, se atribuyó al escepticismo hacia las vacunas y al retraso en la imposición de restricciones; empíricamente, la sobremortalidad de Brasil se alineó con la de sus vecinos de la región cuando se ajustó en función de la demografía y el acceso a la atención médica.”

Sobre el mismo tema, el artículo de Wikipedia (en inglés) remarca: “La respuesta de Bolsonaro a la pandemia de COVID-19 en Brasil fue criticada por todo el espectro político después de que intentara restar importancia a la pandemia y sus efectos, se opusiera a las medidas de cuarentena y destituyera a dos ministros de Salud, mientras que el número de muertes aumentaba rápidamente.”

En materias más locales - para Estados Unidos -, el artículo sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021 menciona “denuncias generalizadas de irregularidades en las elecciones” que le dieron una victoria a Joe Biden para explicar los desmanes, sin mencionar que estas afirmaciones provinieron principalmente de Trump y sus aliados sin ninguna prueba.

El artículo de Grokipedia del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 minimiza el involucramiento de Donald Trump y revive lo que se considera afirmaciones falsas sobre el proceso electoral.

Zela mencionó otro problema grave de basarse sólamente en una inteligencia artificial para construir una enciclopedia: que todos los modelos de IA en existencia sufren lo que se llaman alucinaciones, una palabra que no describe a los elefantes rosados vistos por Dumbo después de unas copas, sino más bien resultados incorrectos o engañosos generados por IA sin fundamentos con la realidad.

“Ya de por sí los modelos tienen alucinaciones, por lo que generar una enciclopedia con un modelo que presenta estos errores lo vuelve más complicado”, consideró. “Es un círculo vicioso: si la fuente tiene alucinaciones, pues va a generar que estas se multipliquen”.

Grok ha mostrado que está lejos de ser infalible y solo este año ha causado controversia al negar el Holocausto en mayo y elogiar y defender las acciones de Adolfo Hitler en julio, llamandose incluso si mismo ‘MechaHitler’.

Zela señalo que si bien podríamos llegar a un futuro donde las IA como Grok empiecen a ser consideradas las principales fuentes de conocimiento y las alucinaciones puedan ser consideradas descubrimientos, estas se deben ver contrastadas y validadas para que sean realmente conocimiento y no información falsa.

El futuro de Grokipedia

Para Erick Iriarte es difícil predecir qué futuro tendrá Grokipedia, aunque levantó la posibilidad de que incluso si fracasa, es posible que surja otro rival para Wikipedia:

“Todas las veces que se han querido hacer instrumentos con una sola visión, se chocan contra instrumentos que son de la otra visión, del otro lado del extremo, o que terminan siendo opacados por instrumentos que son más neutros o más en el punto medio”, acotó. “Probablemente pronto veamos alguna Wikipedia acelerada con un instrumento de inteligencia artificial mejorada. Me gustaría creer en temas de múltiples posiciones para que se logre un promedio y un equilibrio entre esas múltiples posiciones, pero va a depender mucho de lo que quiera la comunidad.”

Por su parte, Wester Zela vió un futuro más oscuro para Grokipedia, señalando que no parece otorgar nada nuevo frente a Wikipedia a la vez que presenta una vulnerabilidad a información falsa o errónea debido a las alucinaciones.

“Entiendo que es un movimiento más político, más que un aporte a la cultura o al conocimiento”, indicó. “No le veo mucha atracción a eso en el futuro. Ahorita puede ser noticia, pero de aquí a unos meses la gente se va a olvidar.”