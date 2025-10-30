Juan Luis Del Campo
Elon Musk reta a Wikipedia con Grokipedia: ¿Es su alternativa potenciada por la IA más veraz y confiable?
Durante los últimos 25 años, Wikipedia se ha convertido en la enciclopedia en línea más consultada a nivel mundial, logrando alrededor de 10 mil visitas cada segundo y desplazando a compendios de sabiduría más establecidos como la venerable Enciclopedia Británica. Pero esta supremacía podría terminar pronto, al menos si Elon Musk se sale con la suya.

