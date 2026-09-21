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Resumen

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Imagen satelital del 24 de agosto del 2026 sobre el fenómeno El Niño. (NOAA).
Imagen satelital del 24 de agosto del 2026 sobre el fenómeno El Niño. (NOAA).
Por Agencia AFP

El actual fenómeno meteorológico de El Niño, que se está intensificando, ya igualó el nivel del episodio más intenso registrado hasta ahora, dijo el lunes a la AFP un reconocido científico.

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