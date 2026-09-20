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Resumen

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Ameca, un robot impulsado por inteligencia artificial y desarrollado por Engineered Arts, fue uno de los grandes atractivos en la Semana de la Tecnología de Londres, en junio del 2025. (Foto: EFE)
Ameca, un robot impulsado por inteligencia artificial y desarrollado por Engineered Arts, fue uno de los grandes atractivos en la Semana de la Tecnología de Londres, en junio del 2025. (Foto: EFE)
/ TOLGA AKMEN
Por Gisella López Lenci

Quienes hemos visto películas de ciencia ficción, con escenarios distópicos y el planeta al límite de su existencia por culpa de los robots nunca pensamos que viviríamos en un mundo en el que, efectivamente, las máquinas podrían volverse en contra de los humanos. Skynet debía quedarse en Terminator, no ser una amenaza real.

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