Es curioso cómo muchas de las afirmaciones del magnate Elon Musk parece ser sacadas de un villano de los filmes de “James Bond” – o Dr. Evil de la saga “Austin Powers”-, con uno de los ejemplos significativos ocurriendo recientemente, al exigir durante una llamada con los inversores un bono de un billón (con 12 ceros) para asegurarse el control o al menos una fuerte influencia sobre el ejército de robots que su compañía Tesla está construyendo.

Su declaración ocurrió el pasado 22 de octubre, cuando durante el reporte por el tercer trimestre de la compañía el magnate defendió un megapaquete salarial decidido por la compañía en septiembre que vería a Musk ser otorgado un billón en acciones de la compañía siempre y cuando cumpla con las metas propuestas, incluyendo multiplicar por casi ocho – de U$1,03 billones a US$7,5 billones – el valor de la compañía.

Elon Musk quizo replantear este billonario beneficio como más bien un seguro frente a la compañía.

“Mi principal preocupación con respecto al dinero y el control que tengo en Tesla es que, si sigo adelante y construyo este enorme ejército de robots, ¿podrían destituirme en algún momento en el futuro? Esa es mi mayor preocupación. En realidad, eso es lo único que intento abordar con esto. Se llama compensación, pero no es que vaya a gastar el dinero”, sostuvo Musk. “Es solo que, si construimos este ejército de robots, ¿tendré al menos una fuerte influencia sobre él? No un control actual, sino una fuerte influencia. En resumen, eso es lo que importa. No me siento cómodo manejando ese ejército de robots si no tengo al menos una fuerte influencia”

Cabe señalar que por el momento Tesla no tiene un ejército de robots, aunque lo cierto es que Musk a apostado el futuro de Tesla ya no en sus automóviles electricos, sino en su línea de robots humanoides Optimus, que ha predecido terminarán significando el 80% del valor de la compañía.

Pero no todo va bien con la producción de este androide, y reportes en julio de este año indicaron que Tesla tendría que abandonar su promesa de producir las primeras 5.000 de Optimus para finales de 2025 por problemas técnicos.