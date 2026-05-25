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Resumen

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Carlos Álvarez volvió a Panamericana TV y, por un momento, el tiempo pareció moverse hacia atrás. Regresó invitado por Jorge Benavides para grabar dos sketches juntos en “JB Noticias”, pero el reencuentro fue mucho más que una reunión televisiva entre dos figuras que marcaron una época de la comicidad peruana. Fue también el regreso a un lugar donde empezó su historia.

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El humorista nacional habla de sus inicios en la TV, de sus imitaciones más memorables y también de aquellas que le trajeron problemas. Recuerda, además, la exitosa dupla que formó con la figura de “JB en ATV” y de su actual programa “La vacuna del humor”
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