Por Ángel Navarro Quevedo

El Conde Almaviva quiere acostarse con Susana. Ella está a punto de casarse con Fígaro, uno de sus sirvientes, y el problema no es solamente que el novio pueda descubrirlo. El verdadero conflicto está en que el Conde cree que su posición le permite disponer de ella. Sobre esa premisa, escrita por Pierre-Augustin de Beaumarchais, se levanta “Las bodas de Fígaro”, producción que estrena hoy en el Teatro de la Alianza Francesa, bajo la dirección de Jean Pierre Gamarra.

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