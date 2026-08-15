Pagar una guardería en Estados Unidos puede representar uno de los gastos más altos para las familias con hijos pequeños. En 2026, el costo del cuidado infantil varía ampliamente según el estado, pero en algunos lugares los padres necesitan ingresos anuales muy por encima del promedio para que este servicio no consuma una parte excesiva de su presupuesto. En esta nota te damos a conocer los estados donde la guardería resulta más cara y cuánto tendría que ganar una familia para cubrirla.

Antes de elegir guardería: cuánto ingreso familiar se necesita en cada estado de EE.UU. (Foto: Freepik)

EL COSTO DE LA GUARDERÍA AHOGA A LAS FAMILIAS EN EE.UU.

Para que una guardería de tiempo completo para un niño pequeño sea considerada “asequible” en EE.UU. –es decir, que represente como máximo el 7% del ingreso familiar– un hogar necesitaría ganar unos US$205,196 al año en promedio nacional. El cálculo parte de un costo anual promedio superior a US$14,000, de acuerdo con el análisis de ConsumerAffairs.

A continuación, los cinco estados donde se exige el mayor ingreso familiar para que el cuidado de un toddler (un pequeño de 12 a 36 meses) sea asequible son:

Estado Costo anual promedio Ingreso anual necesario Massachusetts US$24,468 US$349,543 Vermont US$20,621 US$294,586 Oregón US$20,567 US$293,814 Washington US$20,544 US$293,486 Hawái US$19,832 US$283,314

Cabe precisar que estos cálculos usan precios promedio estatales de 2025 para atención en centros, aplicados a la referencia de asequibilidad del 7%; no incluyen subsidios, créditos fiscales, descuentos por hermanos ni variaciones internas entre ciudades.

LO QUE SE DEBE GANAR PARA EL CUIDADO DE NIÑOS PEQUEÑOS

El gobierno federal recomienda que las familias trabajadoras no destinen más del 7% de sus ingresos al cuidado infantil. Sin embargo, en la actualidad, una familia de ingresos medios suele pagar más del doble de ese porcentaje para llevar a un niño pequeño a una guardería de tiempo completo.

Según el análisis, un hogar promedio en Estados Unidos tendría que ganar US$205,196 al año para que el gasto de guardería se mantenga dentro de ese 7%. Pero el ingreso medio familiar es de aproximadamente US$99,999. Si la familia tiene más de un hijo en guardería, o necesita cuidado para un bebé, el ingreso necesario puede ser todavía mayor. En todos los estados analizados, el cuidado infantil superó el límite recomendado.

Nuevo México fue la única excepción y no se incluyó en el análisis de asequibilidad. A finales de 2025, el estado se convirtió en el primero del país en ofrecer guardería gratuita para todos sus residentes, sin importar cuánto dinero ganen.

Los estados donde las familias necesitan ganar más dinero para pagar una guardería se concentran, principalmente, en el noreste y el oeste de Estados Unidos. Son regiones donde vivir suele ser más caro en general, especialmente por el precio de la vivienda y otros gastos básicos.

EN RESUMEN:

Los estados donde las familias necesitan ganar más dinero para pagar una guardería se concentran, principalmente, en el noreste y el oeste de Estados Unidos. Son regiones donde vivir suele ser más caro en general, especialmente por el precio de la vivienda y otros gastos básicos.

El precio de las guarderías no es igual en todo el país porque cada estado establece sus propias reglas y políticas. Estas decisiones pueden afectar cuántos centros están disponibles, cuánto cobran, la calidad del servicio y si las familias tienen acceso a ayudas económicas.

En los cinco estados más costosos, el gasto promedio de guardería equivale al menos al 16.7% del ingreso medio de las familias. Esa cifra es superior al promedio nacional de 14.3%, y está muy por encima del 7% que se considera asequible.

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