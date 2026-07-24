Carlos Álvarez regresa a los escenarios con su espectáculo "Yo fui candidato”. (Foto: Difusión)
Carlos Álvarez regresa a los escenarios con su espectáculo "Yo fui candidato”. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Tras su paso por las elecciones presidenciales 2026, Carlos Álvarez anunció su espectáculo “Yo fui candidato”, que se llevará a cabo el 16 de agosto en el teatro Plaza Norte. El comediante ofrecerá un show en el que repasará, con su característico estilo humorístico, las experiencias que vivió durante su incursión en la política. La función está programada para las 7 p.m. y la venta de entradas es a través de Joinnus.

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