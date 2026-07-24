Tras su paso por las elecciones presidenciales 2026, Carlos Álvarez anunció su espectáculo “Yo fui candidato”, que se llevará a cabo el 16 de agosto en el teatro Plaza Norte. El comediante ofrecerá un show en el que repasará, con su característico estilo humorístico, las experiencias que vivió durante su incursión en la política. La función está programada para las 7 p.m. y la venta de entradas es a través de Joinnus.

El show abordará, en tono divertido, algunos de los comentarios y críticas que recibió durante su etapa como candidato presidencial. Entre los temas que llevará al escenario figuran las referencias a su “su vida privada”, “telonero de fuji”, “no tiene estudio”, “payaso”, “en el debate lo matamos”, etc.

La presentación también incluirá las imitaciones y personajes que han consolidado a Carlos Álvarez como uno de los principales humoristas del país. Fiel a su estilo, el espectáculo incorporará parodias de figuras de la política nacional y situaciones inspiradas en la coyuntura peruana.

Carlos Álvarez regresa a los escenarios con su espectáculo "Yo fui candidato”. (Foto: Difusión)

El regreso de Álvarez al humor se produce después de varios meses dedicados a la actividad política. Tras concluir su participación en el proceso electoral, el comediante manifestó que su prioridad es volver a hacer reír a los peruanos, aunque también dejó abierta la posibilidad de seguir participando en temas relacionados con la realidad nacional.

“Yo fui candidato” busca conectar con un público que siguió de cerca la campaña presidencial y que ahora podrá conocer, desde una perspectiva humorística, las anécdotas, críticas y momentos más comentados de esa etapa. Cabe resaltar que el espectáculo ya tiene funciones en el Centro de Convenciones Bianca de Barranco.

Como se sabe, Carlos Álvarez cuenta con una vasta trayectoria televisiva, iniciando en 1989 con su primer programa propio, “Las mil y una de Carlos Álvarez”, que permaneció al aire hasta 1997. Al año siguiente condujo “Caiga quien caiga” y “Todo o nada” en ATV, mientras que entre 1999 y 2000 formó parte de “Los Álvarez” en TV Perú. En 2001 retomó sus colaboraciones con Tulio Loza y, desde 2004, integró “Los Inimitables” y “El Especial del Humor” junto a Jorge Benavides.