La propuesta, impulsada por la productora cultural Hanan Art, busca ir más allá de un concierto tradicional. (Foto: Difusión)
La propuesta, impulsada por la productora cultural Hanan Art, busca ir más allá de un concierto tradicional. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Más de 50 músicos, cantantes e intérpretes escénicos participarán en “El llamado de los Vengadores”, concierto temático que llevará al Teatro Canout las melodías más reconocidas del universo de Marvel, acompañadas por una aparición especial de los superhéroes de DC.