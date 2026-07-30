Más de 50 músicos, cantantes e intérpretes escénicos participarán en “El llamado de los Vengadores”, concierto temático que llevará al Teatro Canout las melodías más reconocidas del universo de Marvel, acompañadas por una aparición especial de los superhéroes de DC.

Bajo la dirección orquestal de Rodrigo Llamosas, el escenario se transformará en un recorrido por algunos de los momentos más épicos del cine de superhéroes. El repertorio estará centrado principalmente en la saga de “Avengers” y en las historias de sus protagonistas, con arreglos sinfónicos que resaltarán la fuerza, el valor y la emoción que caracterizan a estos personajes.

La propuesta, impulsada por la productora cultural Hanan Art, busca ir más allá de un concierto tradicional. La música orquestal se integrará con la actuación, una narrativa envolvente y momentos de interacción con el público, que podrá participar en tiempo real y convertirse en parte del espectáculo.

El programa incluirá composiciones de figuras como Hans Zimmer, John Williams, Alan Silvestri, Danny Elfman, Christophe Beck, Henry Jackman y Mark Mothersbaugh. También sonarán clásicos de la cultura popular como “Back in Black”, de AC/DC, y “Hooked on a Feeling”, popularizado por Blue Swede.

Uno de los principales atractivos de la jornada será la participación del reconocido actor de doblaje José Antonio “Pepe Toño” Macías, conocido por interpretar en español latino a personajes como Capitán América, Deadpool y el Guasón. El artista asumirá la narración de la historia y tendrá distintas intervenciones durante el espectáculo.

Además, los asistentes que adquieran entradas podrán acceder a encuentros e interacciones especiales con el actor.

“El llamado de los Vengadores” será interpretado por Atodivarius, elenco especializado en conciertos temáticos, bajo la dirección de Geysel Poggi y Renato Barraza. Con música, actuación y una puesta en escena interactiva, la propuesta busca convertir al público en parte de una nueva misión: reunirse para defender el universo.