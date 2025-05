Un verdadero fan de las películas de superhéroes sabe muy bien que Scarlett Johansson es alguien que escribió su nombre en la historia del Universo Cinematográfico de Marvel debido a su gran talento para la actuación. Ella, durante varios años, interpretó a ‘Natasha Romanoff / Black Widow’ y lo hizo excelente, tanto así que muchos esperan que su personaje vuelva algún día a tener protagonismo, pero eso no es muy probable que suceda (aunque igual uno nunca sabe). ¿Por qué te comento todo esto? Porque la noticia del momento es que la actriz no ha descartado la posibilidad de dirigir una cinta de Marvel. Sí, no ve con malos ojos formar parte del UCM de esa manera.

El jueves 22 de mayo, la artista, que acaba de estrenar su primera película como directora (‘Eleanor la Grande’) en el Festival de Cine de Cannes 2025, conversó con Deadline y ahí el medio le consultó si consideraría dirigir una gran película de acción o una cinta de Marvel. Su respuesta no tardó en llegar.

“Creo que las películas que me gustan, que son grandes películas de acción, también tienen la parte de conectividad humana”, dijo primero. “Incluso producir ‘Black Widow’ y formar parte de su producción, del desarrollo de la historia y de la historia entre ‘Natasha’ y ‘Yelena’... creo que hay una manera de hacerlo, una manera de mantener la integridad de la idea de la conexión humana, la familia, la decepción, todos los temas que fueron recurrentes en ‘Eleanor la Grande’”, agregó.

Scarlett Johansson una actriz estadounidense de origen danés, que también se ha desempeñado de manera eventual como cantante, productora, modelo y empresaria. (Foto: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images) ×

“Hacerlo a lo grande en un universo enorme...”

Luego de ello, expresó lo que a muchos ha emocionado. “Hacerlo a lo grande en un universo enorme... hay maneras de hacerlo... Así que, sí, definitivamente, podría serlo, sería divertido”, fueron sus exactas palabras de la actriz de 40 años.

Scarlett Johansson nació el 22 de noviembre de 1984 en Manhattan, New York, Estados Unidos. (Foto: Mike Marsland / WireImage / Getty Images) ×

Cabe mencionar que cualquier trabajo futuro que Scarlett Johansson pudiera realizar con Disney y Marvel Studios llegaría años después de que ella resolviera una demanda que presentó contra la distribuidora The Walt Disney Company en 2021. En aquel entonces, alegó que el estreno simultáneo de ‘Black Widow’ en cines y en la plataforma de streaming Disney+ incumplía una estipulación de su contrato. En el documento que la actriz firmó se estipuló que iba a haber un estreno exclusivo en cines, lo cual no sucedió. Pero meses después tanto ella como el conglomerado llegaron a un acuerdo. Si te preguntas cuáles fueron los términos del mismo, pues estos no han sido revelados.