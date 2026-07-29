El actor Carlos Bañuelos regresa al teatro con “Noche de Enredos”, una comedia coescrita por Alberto Papa-Fragomen (“Piwit”) que marcará su retorno a los escenarios del 7 al 31 de agosto en el Centro Cultural Ricardo Palma de Miraflores.

Conocido por su participación en la telenovela “Carmín” y por su trayectoria en televisión y teatro, también habló sobre los cambios en el espectáculo nacional y el impacto de las redes sociales en la carrera de los artistas.

“En el medio siempre han convivido la vocación artística y la cultura del clic; ahora, las redes sociales simplemente tienden a amplificar esta última, porque aparentemente vende más”, comentó Bañuelos.

Por otro lado, Bañuelos recordó algunos momentos de su carrera, como el personaje de “El Gato” en “Carmín”, papel que lo convirtió en un rostro reconocido de la televisión peruana.

También mencionó su participación en la telenovela “Malicia” en los años noventa, una experiencia que calificó como complicada. “Mi personaje de profesor nunca se desarrolló. Fue una decepción”, señaló.

Además de actor, Bañuelos ha trabajado como productor y director. Actualmente presenta “Noche de Enredos”, una obra que gira en torno al humor, los equívocos y las situaciones inesperadas, con la que vuelve a los escenarios tras varias décadas de trayectoria artística. Entradas en Teleticket.