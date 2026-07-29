El recordado actor de "Carmín" vuelve a los escenarios con una comedia teatral que se presentará del 7 al 31 de agosto en el Centro Cultural Ricardo Palma de Miraflores | Foto: Difusión
El recordado actor de "Carmín" vuelve a los escenarios con una comedia teatral que se presentará del 7 al 31 de agosto en el Centro Cultural Ricardo Palma de Miraflores | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El actor Carlos Bañuelos regresa al teatro con “Noche de Enredos”, una comedia coescrita por Alberto Papa-Fragomen (“Piwit”) que marcará su retorno a los escenarios del 7 al 31 de agosto en el Centro Cultural Ricardo Palma de Miraflores.

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