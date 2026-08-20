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Resumen

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Vanessa Saba participa en la segunda temporada de la serie, "Las azules", de Apple TV+. (Foto: Apple TV+)
Vanessa Saba participa en la segunda temporada de la serie, "Las azules", de Apple TV+. (Foto: Apple TV+)
Por Leslie A. Galván

Vanessa Saba no tuvo que ordenar demasiado el departamento donde vive en Ciudad de México: se lo heredó su amigo Marco Zunino. Llegó por primera vez en 2021 y empezó a instalarse de manera más permanente en 2023, cuando, después de la pandemia, su esposo Frank Pérez-Garland y su perro Junio finalmente se mudaron con ella. Su más reciente aparición en el streaming es una escena de “Las Azules”, serie de Apple TV protagonizada por Bárbara Mori e inspirada en las primeras mujeres policías de México.

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