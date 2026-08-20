Vanessa Saba no tuvo que ordenar demasiado el departamento donde vive en Ciudad de México: se lo heredó su amigo Marco Zunino. Llegó por primera vez en 2021 y empezó a instalarse de manera más permanente en 2023, cuando, después de la pandemia, su esposo Frank Pérez-Garland y su perro Junio finalmente se mudaron con ella. Su más reciente aparición en el streaming es una escena de “Las Azules”, serie de Apple TV protagonizada por Bárbara Mori e inspirada en las primeras mujeres policías de México.

“Vengo de una industria donde ya estaba acomodada como actriz, ya me conocen en Perú, así que fue como empezar de nuevo en México. (...) Esta es casi una ciudad migrante, que no duerme nunca. Aquí la gente sale mucho: vive mucho. A mí me gusta salir bastante y hemos hecho algunos amigos. A veces, salimos con Lucía (la hija de otro matrimonio de su esposo)”, cuenta en una videollamada con El Comercio desde el departamento donde vive, ubicado junto a parques y una calle turística llena de bares.

Su migración tuvo algo de reinvención. En Perú ya tenía una carrera consolidada, desde “Un día sin sexo” (2005) hasta “Margarita: ese dulce caos” (2016), además de otras producciones importantes en su trayectoria. El nuevo comienzo implicó ampliar contactos, presentarse a más castings que antes, y encontrar una buena representación, en un mercado donde compite con figuras de la talla de Bárbara Mori o Angelique Boyer. Desde Ciudad de México, recuerda cada proyecto, habla de los desafíos de empezar de cero y de lo que significa cumplir un sueño que, asegura, le ha permitido vivir “tranquila”.

¿Dónde ver "Las azules"? Plataforma y capítulos La segunda temporada de “Las azules”, con ocho episodios, está disponible en Apple TV . La actriz peruana Vanessa Saba aparece en una escena del primer episodio.

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Vanessa Saba en “Las Azules” y sus nuevos proyectos en México

El recorrido mexicano de Saba ya suma escenas en varios títulos. Entre ellos, están “Las travesuras de la niña mala” (Vix, plataforma de Televisa Univisión), “El extraño retorno de Diana Salazar” (Televisa, canal de Las Estrellas), “Es por su bien” (Vix, y ahora disponible en Prime Video), “La historia de Juana” (TelevisaUnivision), “El Mantequilla” (Disney+), producciones verticales para ReelShorts (contenido de celular) y ahora en la segunda temporada de “Las Azules”, de Apple TV —nominada a un Emmy Internacional en 2025—.

En “Las Azules”, la actriz peruana aparece en una secuencia interpretando a la amiga de la protagonista, María (Mori), quien, lejos de los límites sociales de 1970, afronta la separación matrimonial y apela al sueño de ser policía. En la escena, Vanessa forma parte del grupo social de mujeres, en su mayoría casadas y amas de casa, que ocultan su verdadero juicio sobre María.

Aunque Vanessa venía de trabajar con Bárbara Mori en “Mistura”, película de Ricardo de Montreuille, llegó al proyecto de Apple tras realizar una audición, una práctica que ella considera habitual incluso para personajes de pocas escenas. “La serie es muy importante en México y tiene un elenco increíble. Con Bárbara, nos reíamos, porque nuestros personajes se parecían a lo que hacíamos en ‘Mistura’. La misma tecla, le decía. En esa película, mi personaje era la amiga conservadora, algo simpática, pero no tanto”, comenta.

Ximena Sariñana, Natalia Tellez, Amorita Rasgado y Bárbara Mori protagonizan la serie de Apple TV+, "Las azules". (Foto: Apple TV+)

“He tenido mucha suerte”

Saba destaca la escala de producción de “Las azules”. “Se toman un día completo para hacer una escena. Tienen una cantidad de presupuesto y un nivel de tranquilidad para grabar que les permite tener más calidad. Además, es una bonita serie, porque cuenta cómo surgió el grupo de las primeras mujeres policía en este país”, explica.

Por otro lado, se siguen sumando proyectos a su lista artística. Hace un tiempo, dirigió un monólogo para una actriz española en la sala y estudio La Teatrería, de CDMX, y prepara nuevos proyectos personales que, por ahora, prefiere mantener en reserva “por cábala”.

“He tenido mucha suerte de llegar a proyectos de cierta relevancia en México”, señala. Desde ese país, fue seleccionada para LabGuion, laboratorio de escritura de guiones en Colombia, donde desarrollará uno de sus textos con asesores. En tanto, trabaja en un proyecto teatral junto al director Miguel Rivera, vinculado al teatro físico, testimonial y documental, con la expectativa de estrenarlo en México el próximo año.

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La nueva vida de Vanessa Saba y Frank Pérez-Garland en México

Vanessa Saba y su esposo Frank Pérez Garland durante su aniversario de casados. (Foto: Instagram/Vanessa Saba)

La decisión de mudarse coincidió con años de exposición pública de su vida personal en Perú, incluida la polémica acusación por acoso sexual alrededor de su esposo, Frank Pérez-Garland. Sin embargo, Saba descarta que ese episodio haya provocado su partida. Antes de la pandemia, ya conversaba con una abogada para tramitar sus documentos con miras a México.

La decisión, asegura, estaba tomada, a pesar del escándalo: “Hace tiempo quería venir. A Frank y a mí, nos encantó la idea de tener una experiencia de vida fuera de nuestro país. Es eso básicamente. Yo necesitaba, como persona, ahora me doy cuenta, tener una experiencia fuera de mi zona de confort. Exigirme más, tener una experiencia distinta en un lugar distinto. No digo mejor ni peor, distinta. Y está siendo muy nutritiva para ambos”, dice.

“Estuve haciendo terapia durante tres años con David Fishman y fue tremendamente importante para mí, porque sané heridas que tenía de niña. Tengo más conocimiento de mí misma. Eso me ayudó un montón, pero fue solo eso, sino también salir del país (Perú). Desde los inicios de mi carrera, tenía la necesidad de una experiencia fuera, pero no podía porque tenía una situación familiar difícil. No me iba a perdonar nunca si no lo hacía ahora”, agrega.

Saba emprendió este nuevo capítulo de su vida cuando ya había pasado los 40, una edad que parece clave, según su perspectiva. “Ya no va a pasar que diga: ‘mierda, nunca hice esto que quise hacer’. Eso ya no va a pasar, porque estoy aquí”, dice. Como en el Perú, las audiciones para los actores cuestan el buen ánimo mientras la espera desespera. Entonces, ella tiene semanas tranquilas, en las que toca esperar, y otras en las que aparecen varios proyectos. “Tienes que aguantar, tienes que resistir”, sostiene. “La incomodidad es una cosa invaluable y que recomiendo absolutamente, porque te conoces de otra manera como persona”, finaliza.