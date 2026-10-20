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Charlie Brown, Snoopy y el resto de la pandilla creada por Charles M. Schulz vuelven al escenario limeño con el musical “Eres bueno, Charlie Brown”, en temporada en el Multiteatro Movistar hasta el 1 de noviembre.
Charlie Brown, Snoopy y el resto de la pandilla creada por Charles M. Schulz vuelven al escenario limeño con el musical “Eres bueno, Charlie Brown”, en temporada en el Multiteatro Movistar hasta el 1 de noviembre.
/ Jessica Vicente
Por Ángel Navarro Quevedo

Charlie Brown acaba de cumplir 76 años y aún sigue siendo un niño. Hizo su estreno oficial el 2 de octubre de 1950, en la primera tira de Peanuts que Charles M. Schulz, donde aparecía junto a Shermy y Patty. Dos días después se les sumó un beagle llamado Snoopy, y desde entonces la pandilla terminó convertida en marca global. Ahora vuelve a ocupar un escenario limeño con “Eres bueno, Charlie Brown”, un musical que está de temporada en el Multiteatro Movistar hasta el 1 de noviembre.

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