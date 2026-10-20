Charlie Brown acaba de cumplir 76 años y aún sigue siendo un niño. Hizo su estreno oficial el 2 de octubre de 1950, en la primera tira de Peanuts que Charles M. Schulz, donde aparecía junto a Shermy y Patty. Dos días después se les sumó un beagle llamado Snoopy, y desde entonces la pandilla terminó convertida en marca global. Ahora vuelve a ocupar un escenario limeño con “Eres bueno, Charlie Brown”, un musical que está de temporada en el Multiteatro Movistar hasta el 1 de noviembre.

Es uno de los dos musicales dedicados a la pandilla de Schulz, junto a “¡Snoopy!”, de 1975, y se estrenó en 1967. El musical no cuenta una historia lineal, retrata un día cualquiera en la vida de Charlie Brown, de la mañana a la noche, a través de pequeñas escenas tomadas de la tira, en las que Snoopy, Lucy, Linus, Sally y Schroeder hablan, con humor, ternura y canciones, de amistad, sueños e inseguridades.

Con cubos que se transforman en casas y autobuses, el montaje recrea el espíritu lúdico de la historieta de Charles M. Schulz, que debutó en 1950. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESSICA VICENTE

Para sostener esa mirada infantil, el montaje propone una premisa lúdica: unos cubos que los propios personajes mueven para armar una casa o un autobús, como un niño que juega con sus juguetes. Esa sencillez se repite desde sus primeras presentaciones en los años sesenta, luego la obra fue reestrenada en los noventa en Nueva York con canciones nuevas y desde entonces se ha montado en idiomas tan distintos como el japonés y el alemán. Lima la vio por primera vez en 2019, con Armando Machuca como Snoopy y Nicolás Vilallonga como Charlie Brown, y por estos días también se estrena en México y en otras regiones.

“La obra funciona porque Charlie Brown es tan entrañable como personajes como Mafalda, salvando las distancias, cuya apariencia engaña, pues los mensajes son profundos, y tienen siempre algo que decirnos. Además de recordarnos a algunos nuestra infancia”, menciona el director Henry Gurmendi.

Luis Baca encarna a Snoopy, el beagle que acompaña a Charlie Brown y que construye su personaje a través de posturas, gestos y silencios. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESSICA VICENTE

Reglas de juego

Traer un título así a Lima empieza lejos del escenario, en una agencia de licencias. Concord administra los musicales de Charlie Brown y concede los derechos por país o región, siempre que nadie más los tenga. México posee la licencia solo para su territorio, de modo que Perú quedó libre. Además, la agencia solicita los currículos del director, del productor y de cada actor.

La confianza previa aceleró el trámite. Gurmendi ya había obtenido estos derechos en 2019 y había trabajado con la misma agencia en el reciente musical “Cenicienta”, un vínculo que pesa frente a marcas como Disney, que casi nunca ceden sus títulos. Aun así, el libreto está supervisado: debió adaptarlo al español de forma cantable, respetando la partitura, y devolver esa adaptación nuevamente al inglés para su aprobación, con cambios como la mención a Peter Rabbit, poco conocido aquí, que acabó cambiando a Caperucita Roja.

Yaco Salas interpreta a Charlie Brown en el musical que retrata un día en la vida del personaje, entre inseguridades, sueños y pequeños fracasos. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESSICA VICENTE

Resuelto el permiso, el reto fue actoral. A Snoopy lo encarna Luis Baca, elegido por el director tras verlo en Cenicienta. Su personaje requiere a alguien capaz de salirse del esquema teatral y conversar con el público. Para él, el desafío es justamente ese. “Subir a interpretarlo es jugar con el lado animal, pero también con ese lado misterioso que tiene Snoopy, silencioso, pero preciso. La clave aquí son las posturas, ellas sostienen la magia del espectáculo”, menciona Baca.

Yaco Salas, quien encarna a Charlie Brown, en cambio, enfrenta su primer protagónico. Le toca dar vida a un niño que tiene a Snoopy por mejor amigo y a Lucy por bully, consejera y hasta terapeuta, porque le dice la verdad. Junto a ellos, y tras poco más de un mes de ensayos con dirección vocal de Adri Timoteo y coreografía de Pablo del Águila, el elenco se completó con Kalid Lino (Lucy), Alejandro Tagle (Linus), Jorge César (Schroeder) y Paula Véliz (Sally), incluidas dos actrices halladas en audiciones.

Esa insistencia en volver a intentarlo es, para Salas, lo que hay que entender del personaje. “Lo que se debe entender de Charlie Brown, más allá de lo divertido del personaje, es su perseverancia. Charlie fracasa, y lo hace muy a menudo, pero intentará al día siguiente mejorar, eso ya nos enseña mucho”, destaca.