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Resumen

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Bruno Odar protagoniza “Informe para una academia”, monólogo dirigido por Lucho Tuesta que explora identidad, libertad y deshumanización a partir del relato de Franz Kafka.
Bruno Odar protagoniza “Informe para una academia”, monólogo dirigido por Lucho Tuesta que explora identidad, libertad y deshumanización a partir del relato de Franz Kafka.
/ Eduardo Cavero Sibille
Por Ángel Navarro Quevedo

La primera lección que recibe el simio Rotpeter no ocurre en una academia, sino en cautiverio. Herido, encerrado y sin una salida visible, comprende que no podrá recuperar la libertad por la fuerza. Entonces observa. Imita. Aprende. Durante casi cinco años modifica su cuerpo, su conducta y su manera de hablar hasta convertirse en un humano. Esa historia escrita por Franz Kafka, “Informe para una academia”, llega desde el 2 de octubre al teatro Ricardo Blume.

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Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.