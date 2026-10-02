Producida por Alejandra Saba, la puesta en escena iniciará sus presentaciones el 23 de noviembre y se extenderá hasta el 2 de diciembre | Foto: Difusión
Producida por Alejandra Saba, la puesta en escena iniciará sus presentaciones el 23 de noviembre y se extenderá hasta el 2 de diciembre | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La obra de teatro “La eternidad en sus ojos”, escrita por el dramaturgo Eduardo Adrianzén y dirigida por Giovanni Arce, volverá con una temporada corta en el Teatro de Lucía, ubicado en la calle Bellavista 512, Miraflores.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.