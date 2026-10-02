La obra de teatro “La eternidad en sus ojos”, escrita por el dramaturgo Eduardo Adrianzén y dirigida por Giovanni Arce, volverá con una temporada corta en el Teatro de Lucía, ubicado en la calle Bellavista 512, Miraflores.

Producida por Alejandra Saba, la puesta en escena iniciará sus presentaciones el 23 de noviembre y se extenderá hasta el 2 de diciembre, ofreciendo seis únicas funciones los días lunes, martes y miércoles a las 8:00 de la noche.

Para esta nueva reposición, la producción confirmó la participación de un elenco integrado por los actores Milena Alva, Alejandra Saba, Jano Baca y Joel Calderón.

La trama se ubica inicialmente en 1979, año en que una profesora universitaria y su estudiante inician una relación secreta a lo largo de una década marcada por el contexto sociopolítico del país. Décadas después, la reaparición de un personaje desconocido en la vida de la protagonista confronta los hechos del pasado con el presente.

Elenco de "La eternidad en tus ojos"

El montaje, cuyo estreno original fue en 2013 y que suma más de seis reestrenos en la cartelera local, inició la venta de entradas en Joinnus. La producción habilitó una tarifa de preventa de 30 soles, disponible hasta el próximo 15 de octubre.