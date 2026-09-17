Agrupación cusqueña Los Tolines llega a Lima por primera vez para presentar su espectáculo "Chisti Raymi" | Foto: Difusión
Agrupación cusqueña Los Tolines llega a Lima por primera vez para presentar su espectáculo "Chisti Raymi" | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Lima se prepara para recibir por primera vez a “Los Tolines”, el reconocido elenco cusqueño que llega a la capital con su exitoso espectáculo “Chisti Raymi”, una propuesta que combina humor, comedia, tradiciones y cultura peruana.