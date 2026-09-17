Lima se prepara para recibir por primera vez a “Los Tolines”, el reconocido elenco cusqueño que llega a la capital con su exitoso espectáculo “Chisti Raymi”, una propuesta que combina humor, comedia, tradiciones y cultura peruana.

Chisti Raymi nace inspirado en el Inti Raymi, una de las celebraciones más representativas de la cultura incaica y una de las festividades tradicionales más importantes del Perú.

A partir de esta inspiración, Los Tolines presentan un espectáculo que lleva al escenario el humor, las costumbres, las tradiciones y la identidad cultural peruana, especialmente desde la mirada y el particular estilo de la cultura cusqueña.

Con personajes, historias, música y situaciones llenas de humor y comedia, Chisti Raymi convierte elementos de nuestra cultura y tradición en una experiencia de entretenimiento para el público, manteniendo como protagonista la identidad peruana.

Chisti Raymi se presentará los días 17 y 18 de octubre a las 11.30 am, 3.30 pm y 6 pm en el Teatro Plaza Norte, estas funciones quedaron completamente sold out en solo horas, luego de ponerse las entradas a la venta a través de Ticketmaster.

El resultado ha generado gran expectativa y, ante la demanda del público, la producción viene preparando el anuncio de nuevas fechas en Lima. La llegada de Chisti Raymi a Lima está a cargo de la productora Apolo Entertainment.

¿Quiénes son Los Tolines?

Los Tolines es una agrupación artística cusqueña conformada por payasos profesionales, con una trayectoria marcada por el talento, la creatividad y el compromiso con el arte escénico.

La historia de esta tradición artística se remonta a 1991, año en que “Tolin” inició su vida artística, construyendo a lo largo de los años una trayectoria de 35 años dedicados al entretenimiento, el humor y la creación de espectáculos para el público.

En 2017 nace oficialmente Los Tolines, dando continuidad a este legado artístico con la participación de Peke y Chiki, quienes representan la segunda generación de esta familia artística. Desde entonces, ambas generaciones han trabajado en conjunto para mantener viva una propuesta escénica que combina humor, teatro e interacción.

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