La obra fue reconocida por el Ministerio de Cultura del Perú tras obtener el Premio Nacional de Dramaturgia 2025 | Foto: Difusión
La obra fue reconocida por el Ministerio de Cultura del Perú tras obtener el Premio Nacional de Dramaturgia 2025 | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La obra teatral “El Niño Cuentahistorias”, escrita por Henry Sotomayor García, se estrenará en el Auditorio Británico de Miraflores con una propuesta dirigida al público familiar, especialmente a niños.

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