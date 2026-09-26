La obra teatral “El Niño Cuentahistorias”, escrita por Henry Sotomayor García, se estrenará en el Auditorio Británico de Miraflores con una propuesta dirigida al público familiar, especialmente a niños.

El montaje relata la historia de un menor de nueve años que utiliza la imaginación y una libreta de notas para procesar vivencias complejas, interactuando en la escena con personajes como una roca, un ratón y la lluvia para compartir sus relatos sobre poetas, piratas y otros elementos simbólicos.

La puesta en escena estará en cartelera del 26 de septiembre al 11 de octubre en el Auditorio Británico de Miraflores | Foto: Difusión

En el aspecto técnico, la puesta en escena combina el teatro de objetos mediante la manipulación de elementos cotidianos con recursos como música en vivo, teatro de sombras, ilusiones ópticas y momentos de humor adaptados a la audiencia infantil.

Reconocida con el Premio Nacional de Dramaturgia 2025 por el Ministerio de Cultura, la obra ofrecerá funciones los sábados y domingos a las 4:00 p. m. en el Auditorio Británico de Miraflores, desde el 26 de septiembre hasta el 11 de octubre.

El Niño Cuentahistorias

Las entradas están disponibles en Joinnus a S/ 40 en general, S/ 30 en niños de 2 a 10 años, estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad, y S/ 17.50 para la comunidad del centro cultural.