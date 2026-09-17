Las actrices Norma Martínez, Johanna San Miguel y Mónica Sánchez compartirán escenario por primera vez en la comedia teatral “Las irresponsables”, una obra del autor argentino Javier Daulte que se estrenará el próximo 16 de octubre en el Teatro NOS de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

La puesta en escena, dirigida por la propia Martínez y producida por DEA Teatro, sigue la historia de una mujer que atraviesa una ruptura amorosa y recibe la visita de sus dos amigas para acompañarla durante un fin de semana.

Afiche oficial de Las Irresponsables

Sin embargo, la reunión cambia de rumbo cuando las protagonistas comienzan a tomar decisiones imprevisibles que sobrepasan las normas sociales cotidianas.

El montaje aborda el inconformismo de la vida adulta a través del humor ácido. Al respecto, el autor señaló que romper los límites forma parte de la naturaleza humana, manifestando que “podemos llamarlo rebeldía, desborde o inconformismo” y asegurando que “hay un día en que necesitamos imperiosamente ser irresponsables”.

Las funciones se realizarán de jueves a sábado a las 8:00 p. m. y los domingos a las 7:00 p. m. hasta el 6 de diciembre. Las entradas para esta temporada ya se encuentran a la venta en Teleticket.

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