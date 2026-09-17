Las funciones se realizarán de jueves a sábado a las 8:00 p. m. y los domingos a las 7:00 p. m. hasta el 6 de diciembre | Foto: Difusión
Las funciones se realizarán de jueves a sábado a las 8:00 p. m. y los domingos a las 7:00 p. m. hasta el 6 de diciembre | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Las actrices Norma Martínez, Johanna San Miguel y Mónica Sánchez compartirán escenario por primera vez en la comedia teatral “Las irresponsables”, una obra del autor argentino Javier Daulte que se estrenará el próximo 16 de octubre en el Teatro NOS de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.