Las actrices Norma Martínez, Johanna San Miguel y Mónica Sánchez compartirán escenario por primera vez en la comedia teatral “Las irresponsables”, una obra del autor argentino Javier Daulte que se estrenará el próximo 16 de octubre en el Teatro NOS de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
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