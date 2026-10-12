Hace siete años, no era extraño ver a Bárbara Torres vestida de Excelsa, la criada de “La Familia P. Luche”, recorrer las calles de Iquitos en mototaxi. Tampoco lo era ver una caravana de vehículos acompañarla para montar “The Excelsa Show” en espacios locales. Hoy la actriz argentina regresa al Perú para presentar la comedia “¿Por qué las mujeres aman a los pendejos?”, que llega el sábado 7 de noviembre al Auditorio del Colegio Alfonso Ugarte.

Aquella vez no fue una función única, sino una estadía de catorce días en la ciudad amazónica y sus alrededores, entre trochas y un calor que la obligó a reajustar sus planes. Llegaba a cada función empapada, con tres trajes de repuesto y una decisión extrema. “Opté por viajar solo con la ropa interior de Excelsa por toda la selva. A estas alturas de mi vida, ya no saldría en tanga por ahí”, bromea la actriz.

Torres interpreta a una psicóloga que atiende a un hombre que busca entender cómo conquistar a las mujeres.

La lluvia fue otra prueba. Una tarde, el aguacero mantuvo a todos en sus casas, y la producción y Torres daban por hecho que tendrían que cancelar la función. Hasta que escampó y el teatro se llenó. “Aquí es así, no te van a cancelar el show, pero tampoco nadie quiere venir mojada”, escuchó la actriz, que siguió con sus presentaciones.

Aquella gira fue solo un capítulo de una relación más larga con el país. Torres llegó al Perú con “Cleopatra metió la pata”, trabajó con Carlos Álvarez, hizo sketches con La Chola Chabuca y grabó una serie para la que vivió a una cuadra de la playa y salía a surfear a las cinco de la mañana. “Fueron días hermosos y extraños en el Perú. Hasta un joven coreano que veía La Familia P. Luche doblada en su idioma me reconoció y me pidió una foto”, cuenta.

Hace siete años, la actriz recorrió Iquitos en mototaxi y presentó “The Excelsa Show” durante una estadía de 14 días.(Foto: Televisa)

Comedia al palo

La obra, escrita por Antonio Garci y dirigida por Óscar Rubí, nos muestra una sesión de terapia. Torres interpreta a la psicóloga, reacia y tajante al principio con su paciente, aunque a medida que avanza la historia se le descubre un lado más humano. Frente a ella, un hombre que no sabe cómo conquistar a las mujeres -interpretado por Rubí- intenta encarrilar su torpeza. Entre sus confesiones y los diagnósticos de ella, la comedia expone lo que hacen los hombres para atraer a las mujeres y lo que ellas encuentran atractivo en actitudes cuestionables.

Sobre la comedia, Torres sabe de sobra cómo hacer que cada remate caiga con precisión y cómo crear el espacio para que el público se involucre. “Es un mecanismo que funciona como un reloj. Si falta una pieza, el público simplemente no se ríe. Todo en la comedia es preciso, es muy exacto y complicado”, explica.

La actriz argentina recuerda su paso por Perú, donde también trabajó con Carlos Álvarez y La Chola Chabuca. (Foto: TelevisaUniision)

Su relación con el drama, en cambio, es un asunto de temores y riesgos. Cuando participó en su primera novela dramática, pensó que “la gente no lo iba a aceptar, no le iba a gustar cómo era yo en el drama”. Con la telenovela mexicana “Cabo” volvió a dudar y esperó con temor las críticas del día siguiente. Al abrir los periódicos, lo leyó. “‘La actriz que rompe parámetros’, decía. Una exageración, claro, pero quedó relindo”, menciona Torres.

En su próxima visita a Lima, la actriz piensa reencontrarse con su más íntimo amigo en la ciudad, la torta de chocolate con manjar. La comía al salir del set, al salir de casa, en la selva, en los intermedios de las funciones o al pasar por una gasolinera. “Me hicieron subir varios kilos, y luego la lucha fue ir guardando las proporciones. Eso es difícil en el Perú”, bromea, no sin antes recomendar una pascualina antes de ver a “una actriz todo terreno”.