icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Bárbara Torres regresa a Lima para presentar la comedia “¿Por qué las mujeres aman a los pendejos?” el sábado 7 de noviembre.
Bárbara Torres regresa a Lima para presentar la comedia “¿Por qué las mujeres aman a los pendejos?” el sábado 7 de noviembre.
/ JOSE ROJAS BASHE
Por Ángel Navarro Quevedo

Hace siete años, no era extraño ver a Bárbara Torres vestida de Excelsa, la criada de “La Familia P. Luche”, recorrer las calles de Iquitos en mototaxi. Tampoco lo era ver una caravana de vehículos acompañarla para montar “The Excelsa Show” en espacios locales. Hoy la actriz argentina regresa al Perú para presentar la comedia “¿Por qué las mujeres aman a los pendejos?”, que llega el sábado 7 de noviembre al Auditorio del Colegio Alfonso Ugarte.

VIDEO RECOMENDADO

Cattone nos hace un tour por el teatro Marsano
TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.