Detrás de cada presentación funciona una infraestructura poco habitual para un espectáculo itinerante. (Foto: Difusión)
Detrás de cada presentación funciona una infraestructura poco habitual para un espectáculo itinerante. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La lámpara está a punto de apagarse en Lima. El Circo Sobre Hielo: “Aladino y el Misterio de la Lámpara” entra en su fin de semana de despedida y ofrecerá sus últimas funciones del jueves 20 al domingo 23 de agosto en La Cúpula de las Artes.