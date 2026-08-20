La lámpara está a punto de apagarse en Lima. El Circo Sobre Hielo: “Aladino y el Misterio de la Lámpara” entra en su fin de semana de despedida y ofrecerá sus últimas funciones del jueves 20 al domingo 23 de agosto en La Cúpula de las Artes.

Después de varias semanas en cartelera y de extender sus presentaciones por la respuesta del público, el Circo Sobre Hielo se prepara para su adiós con una propuesta que convierte el conocido relato de Aladino en una aventura en movimiento. El encuentro con el Genio, los deseos y la esperada aparición de la alfombra voladora con Aladino y Jazmín avanzan entre giros sobre hielo, vuelos aéreos, acrobacias y momentos de humor.

La despedida permitirá apreciar por última vez uno de los rasgos más singulares del montaje: artistas de distintas disciplinas comparten una misma pista y deben sincronizar cada salto, desplazamiento y maniobra con la narración. La velocidad del patinaje se cruza con el riesgo del circo convencional, mientras la música, los efectos visuales y 200 trajes especialmente diseñados construyen el universo fantástico de la historia.

“Aladino y el Misterio de la Lámpara” se despedirá definitivamente de Lima este domingo 23 de agosto. Foto: Difusión)

Esa integración constituye también el principal desafío de la producción. Según explicó Genís Matabosch, doctor en Historia del Circo y especialista internacional en artes circenses, el montaje reúne campeones de patinaje artístico, expertos en circo sobre hielo y exponentes del circo tradicional, pero no como números independientes: todos intervienen al servicio del relato de Aladino.

Entre las atracciones que regresarán a escena durante estas funciones finales se encuentra la Hametov Troupe, de Uzbekistán, con rutinas de equilibrio sobre cuerda floja, escaleras sin apoyo y plataformas móviles. También participan el ventrílocuo italiano Kenneth Huesca, el payaso argentino Morocco y el contorsionista chileno Gino Valentino, junto con un elenco internacional de patinadores, acróbatas y artistas aéreos.

Detrás de cada presentación funciona una infraestructura poco habitual para un espectáculo itinerante: una pista de casi 400 metros cuadrados de hielo natural instalada especialmente en La Cúpula de las Artes. Para conservarla en condiciones adecuadas, el sistema de refrigeración eléctrica permanece encendido durante las 24 horas del día, incluso cuando no hay función.