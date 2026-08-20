El impacto digital de Farid Dieck confirma el alcance de su propuesta: más de 11 millones de suscriptores en YouTube y alrededor de 27 millones en TikTok. (Foto: Difusión)
El impacto digital de Farid Dieck confirma el alcance de su propuesta: más de 11 millones de suscriptores en YouTube y alrededor de 27 millones en TikTok. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Farid Dieck, uno de los psicólogos, autores, conferencistas y creadores de contenido más influyentes de México, reconocido por convertir las emociones, las relaciones humanas y las experiencias de vida en profundas conversaciones que han conquistado a una audiencia internacional, llegará al Perú.