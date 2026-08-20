Farid Dieck, uno de los psicólogos, autores, conferencistas y creadores de contenido más influyentes de México, reconocido por convertir las emociones, las relaciones humanas y las experiencias de vida en profundas conversaciones que han conquistado a una audiencia internacional, llegará al Perú.

Con más de 11 millones de suscriptores en YouTube y cerca de 27 millones de seguidores en TikTok, su influencia trasciende las fronteras y lo posiciona como una de las figuras digitales más importantes de habla hispana a nivel global.

Los encuentros en vivo serán en Lima, el sábado 12 de setiembre en el Auditorio Pentagonito, y en Arequipa, el domingo 13 de setiembre en el Palacio Metropolitano de Bellas Artes.

Más que una conferencia convencional, será un encuentro que propone un espacio para reflexionar, conectar y mirar la vida desde nuevas perspectivas, abordando temas vinculados con las emociones, el amor, las relaciones, las pérdidas, el propósito y aquellas experiencias que inevitablemente forman parte de la vida.

Farid Dieck ha construido una comunidad internacional a partir de un contenido que combina psicología, filosofía y reflexión cotidiana, con un lenguaje cercano que invita al público no solo a escuchar, sino también a cuestionarse. Su mensaje busca encontrar significado en aquello que vivimos y transformar las experiencias personales en oportunidades de aprendizaje.

Con una trayectoria internacional que lo ha llevado como conferencista a más de diez países de América y Europa, Dieck se ha convertido en una de las voces más reconocidas de su generación dentro de la conversación digital sobre bienestar emocional y desarrollo personal.

Farid Dieck convierte cada presentación en una experiencia especialmente atractiva para una audiencia que busca mucho más que una charla motivacional: un encuentro para detenerse, escuchar, pensar y encontrar nuevas herramientas para entender aquello que nos pasa.

El impacto digital de Farid Dieck confirma el alcance de su propuesta: más de 11 millones de suscriptores en YouTube y alrededor de 27 millones en TikTok. (Foto: Difusión)

El evento está dirigido principalmente a público adulto; podrán ingresar mayores de 14 años acompañados de un adulto responsable. Su llegada al Perú representa la oportunidad de conocer en vivo a un creador que ha logrado llevar conversaciones sobre psicología, emociones y propósito personal desde las plataformas digitales hacia escenarios internacionales.