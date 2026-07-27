El humor criollo —ese que nació en los ruedos de Chabuca Granda y en las plazas del Centro de Lima— no se detuvo ni cuando una granada de las extorsiones obligaron a suspender las grabaciones de La Casa de la Comedia, popular programa de Youtube. A pesar de ello, el formato regresa en modo circo en Lima Norte, con una temporada que se inspira en la quinta película de “Toy Story” y lo vuelca en el chiste de “Toy Misio”.

“Vamos a cambiar un poco la historia… al estilo de La Casa de la Comedia, pero buscando sostener el humor frente a las familias y los niños”, dice el comediante y cantante de orquesta Luigui Carbajal en una entrevista con El Comercio. Conversó con el productor del programa de Youtube, Jhon Ponce, para conseguir los derechos y trasladar así la idea a una carpa circense. Carbajal lo tenía en mente hace años. Y está emocionado, porque vuelve al circo luego de 18 años, desde aquellas temporadas con “Recargados de Risa” y “Risas de América”.

El Circo de la Casa de la Comedia estará del 17 de julio al 16 de agosto en Plaza Vea de Independencia. (Foto: Antonio Melgarejo Yaranga/EL COMERCIO)

Al nuevo circo se trasladan figuras emblemáticas del programa web, como Frejolito Jr., El Soly, Sapito y Chancalata. En el acto de “Toy Misio”, Carbajal se viste del vaquero Woody y la artista cubana Lisandra Lizama como la muñeca Jessy, mientras que el resto de artistas se disfrazan de otros personajes. Al acto de comedia, se suman ocho presentaciones con acróbatas profesionales.

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Medidas de seguridad

Detrás de este regreso hay una historia que escapa al mundo del circo. La Casa de la Comedia tuvo que detener sus grabaciones y culminar su etapa inicial hace unos años, cuando encontraron una granada en la puerta del local donde grababan en Santa Clara. “Paramos como 15 días. Era mejor parar a que se pierda la vida de alguno de los compañeros”, recuerda Carbajal. Más adelante, ya instalados en otro espacio en el centro de Lima, “volvieron a tocar la puerta”, lo que terminó por cerrar el programa antes de que se lograra una nueva apertura con otro elenco y otra dinámica.

“Amo hacer comedia y siento que, pucha, me están poniendo un pie para tropezarme. Igual a mis compañeros. Obviamente hay miedo, pero todo el mundo sufre por las extorsiones, no solamente los artistas, sino también los cantantes de la cumbia, el bodeguero, el panadero, todos y como peruanos tampoco podemos ser ajenos a la situación. Levantar la voz de protesta es un aporte para que pare esto”, dice.

“Las amenazas siempre están latentes, estamos expuestos. Solo pedimos que nos dejen trabajar”, agrega.

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Luigui, en realidad, nunca recibió una amenaza a título personal, pero estuvo dentro del proyecto donde algunos artistas fueron blanco de extorsiones. Dado el caso, las medidas de seguridad se refuerzan en su regreso al circo. Ahora, la carpa se levanta dentro del Plaza Vea de Lima Norte, con seguridad policial, serenazgo y un sistema propio al interior de la carpa. “Estamos dentro de un centro comercial, así que la gente va a poder tener toda la tranquilidad para disfrutar de un espectáculo sano y de mucho cuidado”, advierte. Su público espera ver a los artistas de su aclamado show fuera de la pantallas, porque nada los detiene y ellos siguen sacando risas sin fingir que el miedo no existe.

Circo de la Casa de la Comedia: fechas y lugar El Circo de la Casa de la Comedia estará del 17 de julio al 16 de agosto en Plaza Vea de Independencia. Las entradas están a la venta en Teleticket y en la boletería del circo. Además, el programa de Youtube sigue transmitiendo capítulos, pero con otros artistas en la nómina a excepción de Lisandra Lizama.