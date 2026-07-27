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Resumen

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El Circo de la Casa de la Comedia estará del 17 de julio al 16 de agosto en Plaza Vea de Independencia. (Foto: Antonio Melgarejo Yaranga/EL COMERCIO)
El Circo de la Casa de la Comedia estará del 17 de julio al 16 de agosto en Plaza Vea de Independencia. (Foto: Antonio Melgarejo Yaranga/EL COMERCIO)
Por Leslie A. Galván

El humor criollo —ese que nació en los ruedos de Chabuca Granda y en las plazas del Centro de Lima— no se detuvo ni cuando una granada de las extorsiones obligaron a suspender las grabaciones de La Casa de la Comedia, popular programa de Youtube. A pesar de ello, el formato regresa en modo circo en Lima Norte, con una temporada que se inspira en la quinta película de “Toy Story” y lo vuelca en el chiste de “Toy Misio”.

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