Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Luigui Carbajal hace una sincera confesión sobre su matrimonio. (Foto: Instagram / @luiguicarbajal)
Luigui Carbajal hace una sincera confesión sobre su matrimonio. (Foto: Instagram / @luiguicarbajal)
Por Redacción EC

Luigi Carbajal celebró hace algunos días su tercer año de casado con Diana García, con quien asegura mantiene una relación sana y fortalecida. Según dijo, ambos atraviesan el mejor momento de sus vidas y comparten aventuras juntos. Además, aclaró cuál es el secreto de su matrimonio.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.