Luigi Carbajal celebró hace algunos días su tercer año de casado con Diana García, con quien asegura mantiene una relación sana y fortalecida. Según dijo, ambos atraviesan el mejor momento de sus vidas y comparten aventuras juntos. Además, aclaró cuál es el secreto de su matrimonio.

En una reciente entrevista con el diario Trome, el exintegrante de Skándalo reveló que vive uno de los mejores momentos de vida en pareja, ya que su relación está “más fuerte” porque trabaja como un equipo con su esposa.

“Hace unos días hemos cumplido tres años de casados y cada día nuestra relación está más fuerte, estamos más unidos, trabajamos juntos como equipo para sacar adelante a nuestra familia. Sin duda, estoy en el mejor momento de mi vida y disfruto cada minuto”, señaló el cantante.

Luigui Carbajal hace una sincera confesión sobre su matrimonio. (Foto: Instagram)

“Desde que estoy con ella, mi vida ha cambiado; he dejado el relajo y aposté por mi relación y ahora por mi familia. Me siento feliz esforzándome cada día para poder verlos felices, estar juntos. Ella también me ha ayudado a ordenarme”, agregó.

Al ser consultado por el secreto para mantener un matrimonio exitoso, Luigui Carbajal aseguró que él hace caso en todo lo que su esposa dice y que él solo se calla y deja que ella decida todo.

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“Mi secreto es callar y que ella decida todo; siempre le doy la razón. No me gusta estar discutiendo, siento que tiene mucha proyección y apuntamos en ese camino juntos… He madurado, en un matrimonio hay que ceder”, reconoció Carbajal.

Luigui Carbajal y Diana García. (Foto: Instagram)

Como se recuerda, el cantante Luigui Carbajal se casó el 20 de mayo de 2023 con la doctora Diana García. La ceremonia por civil y religioso se llevó a cabo en el fundo “Pozo Santo”, ubicado en el distrito de Pachacamac. Fruto de su relación tuvieron un hijo llamado Jassiel.