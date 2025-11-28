Luigui Carbajal reapareció luego de las polémicas imágenes en las que aparece saliendo de un hotel en Lince sin la compañía de su esposa. Esta vez, el exintegrante de Skándalo anunció que se hará la vasectomía, esto con la finalidad de cuidar a su esposa.

En conversación con “América Hoy”, Luigui Carbajal reveló que esta intervención no responde a la presión por su reciente exposición pública, sino que es algo que ya había conversado tiempo atrás con su esposa, Diana García.

Según explicó Carbajal, la decisión fue pensada y meditada en favor de su familia. Además, responde al hecho de querer cuidar a su esposa.

“Es un tema de responsabilidad y también cuidado a mi esposa. Yo creo que hacer este tipo de intervenciones hacia el varón es para cuidar a la esposa, para que también se deje de cuidar y limpie su organismo”, aseguró.

Luigui Carbajal y su esposa Diana García

De esta manera, Luigui Carbajal aseguró que ya no desea tener más hijos y que próximamente se someterá a la vasectomía para mantener una etapa de estabilidad y proyección familiar.

Como se recuerda, Luigui Carbajal fue el protagonista de un reciente ‘ampay’ del programa “Magaly TV, la firme”, donde presentaron imágenes del cantante saliendo de un hotel en Lince sin su esposa.

Según dijo Carbajal, él asistió a este lugar para participar de una entrevista virtual con mejor iluminación y conexión a internet. Su respuesta generó más dudas que certezas, por lo que intentó mostrar pruebas que respaldaban su versión.