Maju Mantilla reapareció en redes sociales para compartir un emotivo mensaje dedicado a su madre, quien falleció hace un mes. En su publicación, la exreina de belleza reconoce la falta que le hace su progenitora y confiesa que en estos días ha pensado mucho en ella.
A través de su cuenta oficial de Instagram, Maju Mantilla compartió un sentido mensaje dedicado a su madre. Según dijo, en los últimos días ha revisado sus mensajes, los que han hecho que sienta su presencia y compañía.
“Un mes de tu partida. Estos días he pensado mucho en mi mami, he recordado sus palabras, sus cuidados; reviso los mensajes que me enviaba y siento su presencia, siento su compañía como un abrazo que no tiene fin, o como si escuchara su voz latente”, escribió Maju Mantilla en su post.
“Mientras papá en casa repite que va a ir buscarla, que va a traerla y en sus ojos puedo percibir la angustia que siente, mientras mi hermana y yo conversamos con él para orientarlo y acompañarlo. Hoy, en la Iglesia, a un mes de su partida estuvimos junto a la familia, pronunciando su nombre y orando a Dios por su descanso”, añadió.
El mensaje de Maju Mantilla recibió diversos mensajes de amigos y familiares, quienes compartieron su pesar y recordaron con cariño a su madre.
Como se recuerda, Elvia García Linares, madre de Maju Mantilla, falleció el pasado 27 de octubre, a los 75 años, tras luchar contra una difícil enfermedad.
