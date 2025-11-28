Maju Mantilla reapareció en redes sociales para compartir un emotivo mensaje dedicado a su madre, quien falleció hace un mes. En su publicación, la exreina de belleza reconoce la falta que le hace su progenitora y confiesa que en estos días ha pensado mucho en ella.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Maju Mantilla compartió un sentido mensaje dedicado a su madre. Según dijo, en los últimos días ha revisado sus mensajes, los que han hecho que sienta su presencia y compañía.

“Un mes de tu partida. Estos días he pensado mucho en mi mami, he recordado sus palabras, sus cuidados; reviso los mensajes que me enviaba y siento su presencia, siento su compañía como un abrazo que no tiene fin, o como si escuchara su voz latente”, escribió Maju Mantilla en su post.

Maju Mantilla rompe su silencio tras la muerte de su madre luego de una larga lucha contra el cáncer. (Foto: Instagram)

“Mientras papá en casa repite que va a ir buscarla, que va a traerla y en sus ojos puedo percibir la angustia que siente, mientras mi hermana y yo conversamos con él para orientarlo y acompañarlo. Hoy, en la Iglesia, a un mes de su partida estuvimos junto a la familia, pronunciando su nombre y orando a Dios por su descanso”, añadió.

El mensaje de Maju Mantilla recibió diversos mensajes de amigos y familiares, quienes compartieron su pesar y recordaron con cariño a su madre.

Maju Mantilla comparte emotivo mensaje a un mes de la muerte de su madre. (Foto: Captura de IG)

Como se recuerda, Elvia García Linares, madre de Maju Mantilla, falleció el pasado 27 de octubre, a los 75 años, tras luchar contra una difícil enfermedad.