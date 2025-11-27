La comediante transgénero Dayanita se pronunció tras ser denunciada por su expareja, el tiktoker Miguel Rubio, debido a presuntas agresión física y daños materiales ocurridos en la madrugada del miércoles 26 de noviembre, en Los Olivos.

Miguel relató inicialmente su versión de los hechos, afirmando que el incidente ocurrió cuando la actriz supuestamente reaccionó violentamente tras él terminar la relación, a su regreso de Estados Unidos.

Expareja de Dayanita relató las presuntas agresiones que sufrió de ella

Según dijo, fue golpeado con una botella de tequila, recibió un impacto de la puerta de su habitación y la humorista dañó su laptop, destruyó muebles en su dormitorio y empujó su motocicleta.

“Lo que me toca ahorita según el policía el comisario es ir a pasar médico legista para revisar la herida que tengo acá porque sí me ha me ha abierto con la con la botella de de tequila una botella ancha”, sostuvo en ‘Magaly TV’.

Aseguró contar con pruebas, incluidas grabaciones de cámaras de seguridad, y reiteró su intención de continuar con el proceso judicial. “Ya pedí las copias de las cámaras. Tranquilo, voy a seguir con eso”, afirmó.

El tiktoker señaló que no se trataba de un hecho aislado, pues había presentado constancia por una agresión previa en Chepén, aunque en ese momento decidió no continuar con la denuncia.

¿Cuál fue la respuesta de Dayanita?

En respuesta, Dayanita se defendió y lanzó una fuerte acusación contra su expareja, admitiendo haberlo agredido con una botella, pero aclarando que “fue mi reacción, mi cólera por lo que él intentó decirme”.

Sin embargo, la humorista profundizó, negando ser la única agresora y acusando a Rubio de victimización. “Se está haciendo la víctima. Siempre me ha pegado”, afirmó tajantemente al ser consultada por las cámaras de ATV.

Denuncia contra Dayanita

“Si él dice eso que le he golpeado y le he roto sus cosas, bueno ya está... Solamente como él dice, él no va a parar hasta verme presa... bienvenido sea. No le pienso responder ni decir nada”, agregó.

Según el parte policial, tras el botellazo de Dayanita, Rubio habría respondido con un puñetazo en la cara. Ambos pasaron la noche en la comisaría de Los Olivos luego del incidente.