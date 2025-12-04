A pocos días de anunciar el fin de su relación con el cantante Bryan Torres, la ‘influencer’ peruana Samahara Lobatón fue captada en una discoteca junto a Miguel Rubio, expareja de la comediante Dayanita.

Y es que, según las imágenes que difundió ‘América Hoy’, la hija de Melissa Klug se encontraba disfrutando y bailando con un grupo de amigos en un box, donde también se pudo observar a Rubio, mientras que Bryan cantaba en el escenario.

CONOCE MÁS: Bryan Torres descarta infidelidad y asegura que fue él quien terminó con Samahara Lobatón

Por su parte, el exnovio de la humorista se mostró nervioso al referirse al destape, indicando que coincidió con Samahara por amigos en común, y que “es muy guapa y tiene derecho a salir” tras su ruptura.

Al ser consultado, Rubio aseguró que era la primera vez que veía a Samahara en persona y que, aunque tuvieron un acercamiento esa noche, no hablaron sobre su relación con Torres, quien cantaba en el escenario.

Tras dejar el Emelec, Cueva se une a Pamela Franco para el 'Cervecero Tour', con presentaciones de hasta S/ 70 000

MÁS INFORMACIÓN: Samahara Lobatón defiende a Jesús Barco y le aconseja para buscar perdón de Melissa Klug

¿Cómo fue la ruptura de Samahara Lobatón y Bryan Torres?

El pasado lunes, Samahara Lobatón anunció el fin de su romance con Bryan Torres, argumentando que este habría incumplido acuerdos que establecieron antes de su reconciliación.

Días después, Bryan respondió indicando que la ruptura había sido decisión suya, desmintiendo una infidelidad y sugiriendo un posible maltrato de Samahara hacia su hija mayor de 11 años.

Por su parte, 'Magaly TV, la Firme’ presentará las declaraciones de la hija de Melissa Klug, quien afirmó que, por ahora, sigue negociando un acuerdo para la manutención de sus dos hijos en común con el cantante.