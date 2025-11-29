La ‘influencer’ Samahara Lobatón salió en defensa del futbolista peruano Jesús Barco, quien fue captado con mujeres en una piscina de Huánuco, incidente que desató la ruptura de su madre, Melissa Klug, tras cinco años de relación.

Y es que, tras las imágenes difundidas en ‘Magaly TV’, Klug puso fin a su noviazgo. Sin embargo, esto llegaría a su fin, pues ha trascendido que la Blanca de Chucuito habría perdonado al deportista, con quien tiene una hija de 2 años.

Al respecto, y siendo consultada por América TV, Samahara, quien también es hija de Melissa, minimizó el ‘ampay’ de Barco, dejando entrever que no cometió una infidelidad a Klug, pues solo habría estado en el lugar incorrecto.

“Jesús (Barco) estuvo en el lugar equivocado. Yo he hablado muchísimo con él, le dije todo lo que pienso al respecto. A pesar de que yo recién había dado a luz, conversamos. Eso no quita que sea una excelente persona, yo lo quiero mucho”, declaró.

Para luego señalar: “Siento que cometió un error al exponerse estando un lugar incorrecto, pero ya nosotros somos adultos y podemos tomar la decisión si estamos o no estamos en el lugar incorrecto”.

El consejo de Samahara Lobatón a Jesús Barco

De ese modo, precisó que si bien “adora a Jesús Barco”, ya le comunicó su punto de visa, por lo que, le invitó a pedir perdón y enmendar su errores.

"Jesús sabe que yo lo adoro, pero sabe mi punto de vista y si cometió un error, bueno él es el único que puede pedir perdón y enmendarlo", comentó.

Sobre una posible reconciliación, Lobatón se refirió a las imágenes de Klug y Barco juntos en un centro comercial, afirmando que su madre abordará el tema a su debido tiempo. “Mi mamá en algún momento hablará sobre sus cosas”, indicó.

¿Hermana de Samahara Lobatón tiene problemas con Jesús Barco?

Por otro lado, la influencer se refirió a un video viral donde su hermana Melissa Lobatón Klug aparece discutiendo con el futbolista, pidiéndole que se retire. Sin embargo, restó importancia al incidente, atribuyéndolo al carácter de su hermana.

“Es que mi hermana es un poquito tosquita, él estaba dando vueltas y quería entrar en el live y le dijeron eso. Es que la relación con él siempre es con chacota”, sostuvo.

