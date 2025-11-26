La reciente celebración por los 27 años de Samahara Lobatón volvió a reunir a Melissa Klug, sus hijas y Jesús Barco en un ambiente cargado de tensión y emociones. La empresaria se quebró al escuchar una canción que evocaba la pérdida de un ser querido, mientras el futbolista intentaba acercarse para consolarla sin recibir respuesta.

El gesto de Barco, sumado a la reacción distante de Klug, reavivó especulaciones sobre su relación, especialmente porque la familia ha sido vista junta en varias ocasiones recientes. Sin embargo, la actitud reservada de Melissa ante los gestos de cercanía de Barco despertó más dudas que certezas. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ OCURRIÓ ENTRE MELISSA KLUG Y JESÚS BARCO DURANTE LA CELEBRACIÓN?

Mientras se llevaba a cabo el festejo en un departamento de Santiago de Surco, las cámaras captaron a Melissa Klug y a sus hijas visiblemente conmovidas al interpretar un tema vinculado a la ausencia de un familiar, aparentemente en referencia a su abuela fallecida en marzo del 2024. En medio de ese momento íntimo, Jesús Barco fue visto acercándose a la empresaria con la intención de reconfortarla. El jugador intentó tocarle suavemente el rostro para llamar su atención, pero ella apartó su mano de inmediato, mostrando incomodidad.

El gesto generó comentarios entre los asistentes y en redes sociales, pues evidenció que Klug no estaba dispuesta a mostrarse cercana al padre de su hija menor. Incluso, la conductora Magaly Medina opinó sobre la escena y aseguró que “ese tipo de separación no es separación”, insinuando que lo ocurrido podría indicar que aún existe un vínculo entre ambos, aunque no quieran reconocerlo públicamente.

¿POR QUÉ EL MENSAJE DE MELISSA EN INSTAGRAM GENERÓ TANTAS INTERPRETACIONES?

Después del evento, Melissa Klug compartió en su cuenta de Instagram un mensaje que muchos percibieron como una indirecta hacia Barco. Según recoge el diario La República, en su publicación reflexionó sobre los procesos personales que enfrentan las mujeres para fortalecerse. “Creo profundamente que cuando Dios quiere hacerte una mujer exitosa, primero sacude tu mundo (…) no para romperte, sino para pulirte”, se lee en el texto. La frase fue interpretada como una señal de que estaría atravesando un cierre de ciclo o reafirmando distancia emocional.

Este mensaje reforzó la idea de que, a pesar de ser vista junto a Barco en varias ocasiones recientes, la decisión final sobre una reconciliación aún no estaría tomada. La aparente frialdad mostrada en la fiesta alimentó aún más esa percepción.

¿QUÉ DIJO SAMAHARA LOBATÓN SOBRE LA RELACIÓN ENTRE SU MADRE Y JESÚS BARCO?

Samahara Lobatón también se pronunció sobre lo ocurrido y dejó clara su postura respecto a Jesús Barco. En diálogo con ‘América Hoy’, la joven señaló que el jugador “cometió un error al exponerse estando en un lugar incorrecto”, aunque destacó que cada uno es responsable de sus propias decisiones.

En esta línea, expresó sin tapujos el cariño que le tiene al deportista: “Yo, Jesús sabe que yo lo adoro”, aunque remarcó que él deberá asumir las consecuencias de lo ocurrido: “Si cometió un error, él es el único que puede pedir perdón y enmendarlo”.

Sus declaraciones muestran que mantiene una relación cercana con Barco y que no vería con malos ojos una eventual reconciliación entre él y su madre, siempre y cuando el futbolista haga su parte para reparar lo sucedido.