Luego de que concluyera oficialmente ‘La granja VIP’, coronando a Shirley Arica como la ganadora de la primera temporada, muchos seguidores pudieron conocer de cerca el día a día de los controversiales participantes. De hecho, algunos de ellos no pasaron desapercibidos debido a los constantes discusiones, entredichos y reproches que captaron la atención de más de uno. Sin embargo, en las últimas horas, los medios de espectáculos e internautas quedaron sorprendidos por la revelación de Samahara Lobatón, quien se sinceró sobre el sueldo que ganaba por formar parte del reality de convivencia durante varias semanas. Esta sorprendente confesión realizada por la hija de Melissa Klug en el programa de Magaly Medina dejó en shock a la audiencia y desató una ola de especulaciones en las redes sociales. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DIJO SAMAHARA LOBATÓN SOBRE SU SUELDO EN ‘LA GRANJA VIP 2026′?

En una reciente entrevista para el podcast de Magaly Medina, Samahara Lobatón se presentó para hablar acerca de su faceta como madre y sus desafíos laborales tanto en la televisión como en las plataformas digitales. Sin embargo, no dejó de destacar el importante papel que cumplen sus nanas, quienes se encargan del cuidado de sus pequeños hijos mientras ella permanece enfocada en sus proyectos profesionales. Asimismo, señaló que asume los principales gastos de sus hijos, además de cubrir las necesidades esenciales del hogar. Frente a ello, la popular ‘Urraca’ le consultó cómo afronta estas responsabilidades económicas y si los realities en los que participó le permitieron obtener los ingresos necesarios para mantener una vida estable.

Esto llevó a que la joven influencer expresara su agradecimiento por el buen momento laboral que atraviesa; aunque dejó entrever que la remuneración que recibió por participar en ‘La granja VIP’ estuvo por debajo de sus expectativas. “No me puedo quejar, Dios está conmigo pese a todo. Sí, pero el de ‘La Granja’ no puedo decir mucho, pero no fue gran cosa”, contó. Tras estas revelaciones, Medina le preguntó si en el próximo programa de convivencia en el que participaría, posiblemente en el extranjero, recibiría una remuneración más atractiva. Ante ello, la hija de Melissa Klug respondió con seguridad que confía en que las condiciones serán mucho más favorables, ya que, según ella, es el soporte de su hogar: “Sí, obvio, yo soy el soporte de mi casa”.

¿QUÉ DIJO PAMELA LÓPEZ SOBRE LAS SUPUESTAS PELEAS EN ‘LA GRANJA VIP’?

A pesar de que ‘La granja VIP’ finalizó hace varias semanas, algunas concursantes han salido a diversos medios a contar más sobre esta experiencia. Este es el caso de Pamela López, una de las exconcursantes más polémicas del reality, quien reveló que se habrían producido enfrentamientos dentro de la granja que nunca fueron emitidos, ni durante las transmisiones en vivo ni a través del canal oficial de YouTube del programa. De esta manera, la trujillana no dudó en cuestionar el formato del programa, al asegurar que no se trataba de un verdadero 24/7, pues, según afirmó, existieron presuntos episodios de agresiones físicas e insultos entre sus compañeros mucho más graves que los que involucraron su caso como, por ejemplo, con Paul Michael o Shirley Arica.

“Para empezar, quiero que sepan que ese 24/7 no es 24/7; eso quiero que lo tenga claro todo el Perú. Nunca existió un 24/7. Hubo muchas cosas que han sido cortadas, que no han sido evidenciadas, posiblemente, presumo yo, para que no perjudique a otras personas. Hubo varias situaciones en las cuales creo yo que fueron cortadas porque no se hablan, cuando son cosas mucho más graves que las cosas que a mí se me señalan. Esa es mi decepción. Hubo momentos en que ha tenido que intervenir la producción para poder separar algunos conflictos que sí se fueron a las manos. Hubo presencia de la producción porque algunos granjeros se fueron a las manos y tuvo que cortarse”, sostuvo López, en declaraciones para el podcast ‘Eso Háblalo’.