Samahara Lobatón denunció a Bryan Torres por presunta violencia familiar. (Foto: Instagram / @samaharalobatonklug - @bryan.jg.music)
Samahara Lobatón denunció a Bryan Torres por presunta violencia familiar. (Foto: Instagram / @samaharalobatonklug - @bryan.jg.music)
Por Redacción EC

Samahara Lobatón se convirtió en el centro de la polémica tras revelarse que denunció a Bryan Torres por presunta violencia familiar. Según la acusación presentada por la influencer, el cantante habría ingresado de manera violenta a su vivienda para quitarle el celular en medio de una discusión.

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