Samahara Lobatón se convirtió en el centro de la polémica tras revelarse que denunció a Bryan Torres por presunta violencia familiar. Según la acusación presentada por la influencer, el cantante habría ingresado de manera violenta a su vivienda para quitarle el celular en medio de una discusión.

La denuncia fue revelada durante la última edición de “Magaly TV, la firme”, donde se informó que el documento fue presentado la noche del 3 de agosto. La conductora Magaly Medina indicó que la acusación tomó por sorpresa a muchos, debido a que semanas atrás Samahara había asegurado que mantenía una relación cordial con el padre de sus dos últimos hijos.

De acuerdo con la versión consignada en la denuncia, Bryan Torres habría llegado hasta la vivienda de Lobatón y, en medio de un aparente ataque de celos, le arrebató el teléfono móvil. La influencer sostiene que el artista ingresó a la propiedad de forma agresiva y que posteriormente le devolvió su celular de manera violenta.

Magaly Medina leyó la denuncia que le puso Samahara Lobatón a Bryan Torres. La agresión sucedió este lunes 3 de agosto.

“Lo último que nos acaba de llegar... una denuncia que acaba de ser puesta por Samahara Lobatón a las siete de la noche. Una denuncia por violencia familiar de parte del padre de sus dos últimos hijos. Samahara ha denunciado al Bryan, sí, al Bryan Torres, lo ha denunciado por entrar a su casa de manera violenta y llevarse su celular, no querer devolvérselo y luego en la calle, después de proferir amenazas, tirárselo, devolvérselo de una manera violenta”, dijo Magaly Medina en su programa.

Tras dar a conocer esta nueva denuncia, la presentadora de espectáculos también cuestionó el motivo por el que Bryan Torres, según la acusación, habría actuado de forma agresiva al punto de quitarle el celular a Samahara Lobatón.

“¿Por qué el Bryan quería tener el celular de Samahara Lobatón? ¿Qué es lo que quería ver?”, preguntó la ‘Urraca’, quien recordó que ambos personajes próximamente estarán en un reality juntos.

Samahara Lobatón asegura que busca sanar por sus hijos.

Hasta el momento, Bryan Torres no se ha pronunciado públicamente sobre esta reciente denuncia y la información difundida en medios corresponde a la versión consignada en la denuncia de Samahara Lobatón.