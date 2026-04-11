Resumen

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La joven 'influencer' aseguró que durante la agresión sufrida, su expareja amenazó con matarla | (Foto: Instagram/@samaharalobatonklug)
La joven 'influencer' aseguró que durante la agresión sufrida, su expareja amenazó con matarla | (Foto: Instagram/@samaharalobatonklug)
Por Redacción EC

En una reciente confesión, la ‘influencer’ Samahara Lobatón relató la agresión física que sufrió a manos de su expareja, el salsero Bryan Torres, cuyo ataque fue captado por una cámara de seguridad en su habitación y difundido en redes sociales a principios de año.

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