En una reciente confesión, la ‘influencer’ Samahara Lobatón relató la agresión física que sufrió a manos de su expareja, el salsero Bryan Torres, cuyo ataque fue captado por una cámara de seguridad en su habitación y difundido en redes sociales a principios de año.

De este modo, la hija de Melissa Klug confirmó que las imágenes, en las que Bryan la agredía intentando asfixiarla con una almohada tras un reclamo por supuestas infidelidades, son reales.

“Él me dice clarito en la oreja, en el video que tiene audio se escucha: ‘Yo te voy a matar’. Él no me pega en ese video, él me ahoga. Me quería matar”, relató Lobatón en “La Granja VIP”. “Yo me estaba ahogando y no quería hablar porque gastaba aire, entonces aguantaba la respiración”, añadió.

Sin embargo, este episodio no habría sido el único, ya que, según relató, las agresiones se volvieron recurrentes a partir del primer año de su relación, justo después de que él se enterara de su segundo embarazo.

“Una vez como que me golpeó en la cabeza. Me pidió perdón, me juró que no me volvería a tocar y lo disculpé. Luego volvió a pegarme como a los cuatro meses”, manifestó la creadora de contenido.

Samahara Lobatón / NUCLEO-FOTOGRAFIA > VIOLETA AYASTA

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De este modo, la joven calificó a Bryan de “ogro” debido a las reiteradas agresiones, mientras el caso permanece en manos de la justicia, ya que el integrante de Barrio Fino ha sido acusado por la Fiscalía de intento de feminicidio.

Samahara tiene dos hijos con Torres y actualmente se encuentran separados.

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