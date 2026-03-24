Bryan Torres fue captado en una serie de salidas nocturnas junto a Sonali Oré, integrante de la reconocida orquesta ‘Son Tentación’, lo que sería su primera aparición con otra mujer tras su reciente y conflictiva ruptura con Samahara Lobatón.

Según un informe de ‘Magaly TV: La Firme’, el encuentro se produjo el pasado jueves durante un concierto del cantante Kalimba en Barranco, donde ambos compartieron de manera cercana, conversando al oído y interactuando de forma íntima.

Tras el evento, el grupo se trasladó al Rímac para la presentación de Barrio Fino, la orquesta de Torres. Allí, Oré fue vista disfrutando y bailando, aunque en sus redes sociales solo compartió fotos con otros acompañantes, sin mostrar al salsero.

La jornada finalizó en horas de la madrugada en un restaurante de Surquillo, donde el grupo compartió una cena.

La cercanía entre los cantantes pronto generó reacciones en la farándula local. Samuel Suárez, del portal Instarándula, fue uno de los críticos más duros, recordando los recientes episodios de violencia que marcaron la relación anterior de Torres.

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“¿Sonali, no ves noticias?, ¿no te enteras las cosas?, ¿no te han llegado los videos filtrados en redes sociales? (...) No sé cuál sea el fin con que estés en salidita, si es que pudiera haber unas saliditas, pero cuidado”, manifestó

Hasta el momento, ni Bryan Torres ni Sonali Oré han emitido un comunicado oficial para confirmar o desmentir su posible relación.

Sonali y Bryan fueron capatados en 'saliditas'.