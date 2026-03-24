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Hasta el momento, ni Bryan Torres ni Sonali Oré han emitido un comunicado oficial para confirmar o desmentir su posible vínculo sentimental | Foto: Archivo GEC / Magaly TV (Captura) / Composición EC
Hasta el momento, ni Bryan Torres ni Sonali Oré han emitido un comunicado oficial para confirmar o desmentir su posible vínculo sentimental | Foto: Archivo GEC / Magaly TV (Captura) / Composición EC
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Bryan Torres fue captado en una serie de salidas nocturnas junto a Sonali Oré, integrante de la reconocida orquesta ‘Son Tentación’, lo que sería su primera aparición con otra mujer tras su reciente y conflictiva ruptura con Samahara Lobatón.

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