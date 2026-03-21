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Con 13 años de trayectoria, "Estás en Todas" se emite los sábados a las 9:00 a. m., ofreciendo entrevistas, tendencias y música bajo un formato de entretenimiento para el hogar peruano | Foto: Difusión
Con 13 años de trayectoria, "Estás en Todas" se emite los sábados a las 9:00 a. m., ofreciendo entrevistas, tendencias y música bajo un formato de entretenimiento para el hogar peruano | Foto: Difusión
Por Redacción EC

"Estás en Todas" inicia su temporada 2026 con un equipo renovado. En esta etapa, la modelo Melissa Paredes retoma la conducción, mientras que la periodista Ximena Dávila asume oficialmente el rol de conductora, tras una década formando parte del programa.

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