"Estás en Todas" inicia su temporada 2026 con un equipo renovado. En esta etapa, la modelo Melissa Paredes retoma la conducción, mientras que la periodista Ximena Dávila asume oficialmente el rol de conductora, tras una década formando parte del programa.

Jaime “Choca” Mandros, rostro histórico del espacio, destacó que esta nueva dinámica responde a la buena química lograda en emisiones previas. El conductor, quien este año también asumió el reto de la subgerencia de Marketing del canal, resaltó el crecimiento de sus compañeras.

“Estoy contento de recibir a Melissa nuevamente. Cuando nos acompañó como invitada sentimos una química muy natural y la respuesta del público fue muy buena. Ella ya tiene experiencia y encaja perfectamente en esta propuesta cercana a la familia”, afirmó.

Estas en todas

Después de cinco años alejada de la conducción, Melissa retoma oficialmente su papel al frente de un proyecto que llega en un momento de gran energía personal, tras haber concluido recientemente su incursión en las teleseries.

“Estoy súper feliz y emocionada por este nuevo reto. Choca es muy divertido y natural, creo que hacemos un match muy bonito. Ximena es muy profesional y me encanta sumarme al grupo que ellos ya han formado”, comentó Paredes.

Por su parte, Ximena vive un momento de realización profesional y personal. Tras diez años en el programa, donde inició como reportera recién egresada de la universidad, asume la conducción titular en paralelo a su reciente maternidad.

Maju Mantilla comparte una poderosa reflexión tras vivir uno de los momentos más complejos de su vida: encontrar la calma sin dejarse llevar por la ira ni el resentimiento. Tras meses marcados por la exposición mediática y situaciones difíciles, la conductora regresa a las pantallas con nuevos proyectos. En diálogo con El Comercio, habla de este renacer y de las lecciones que le dejó esta etapa.

“Llego en una etapa muy linda, ahora que soy mamá de una bebita de siete meses. Es un momento de mayor madurez. El programa ha evolucionado en estos años y yo he evolucionado con él”, expresó la periodista.

Con 13 años de trayectoria, “Estás en Todas” se emite los sábados a las 9:00 a. m. por América TV, ofreciendo entrevistas, tendencias y música bajo un formato de entretenimiento para el hogar peruano.

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