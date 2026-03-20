Nicholas Brendon, el actor mundialmente conocido por interpretar a Xander Harris en “Buffy, la cazavampiros”, falleció este viernes a los 54 años mientras dormía, según ha confirmado su familia mediante un comunicado difundido a medios internacionales.
“Con profundo pesar, compartimos el fallecimiento de nuestro hermano e hijo, Nicholas Brendon. Falleció mientras dormía por causas naturales”, señaló el círculo íntimo del actor. “Nicky encontró su pasión en la pintura y el arte en los últimos años. Era apasionado, sensible y con una insaciable sed de crear”.
Said Palao aparece desencajado en estudio tras escándalo en Argentina. Rompe en llanto pidiendo perdón públicamente a su esposa Alejandra Baigorria por exponerla, arrepintiéndose de su inmadurez. Su matrimonio pende de un hilo; ella duda y no tomará decisiones apresuradas. Él luchará por recuperarlo si ella lo permite.