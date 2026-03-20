Nicholas Brendon, el actor mundialmente conocido por interpretar a Xander Harris en “Buffy, la cazavampiros”, falleció este viernes a los 54 años mientras dormía, según ha confirmado su familia mediante un comunicado difundido a medios internacionales.

“Con profundo pesar, compartimos el fallecimiento de nuestro hermano e hijo, Nicholas Brendon. Falleció mientras dormía por causas naturales”, señaló el círculo íntimo del actor. “Nicky encontró su pasión en la pintura y el arte en los últimos años. Era apasionado, sensible y con una insaciable sed de crear”.

We are heartbroken to share the passing of our brother and son, Nicholas Brendon. He passed in his sleep of natural causes. pic.twitter.com/DqVQfVL8Xk — Nicholas Brendon (@NicholasBrendon) March 21, 2026

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