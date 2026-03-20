Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Brendon saltó a la fama a finales de los años 90 como parte del elenco principal de "Buffy", donde personificó al leal y sarcástico mejor amigo de la protagonista, Sarah Michelle Gellar | Foto: IMDb (Captura)
Brendon saltó a la fama a finales de los años 90 como parte del elenco principal de "Buffy", donde personificó al leal y sarcástico mejor amigo de la protagonista, Sarah Michelle Gellar | Foto: IMDb (Captura)
Por Redacción EC

Nicholas Brendon, el actor mundialmente conocido por interpretar a Xander Harris en Buffy, la cazavampiros, falleció este viernes a los 54 años mientras dormía, según ha confirmado su familia mediante un comunicado difundido a medios internacionales.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.