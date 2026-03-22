Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Sarah Michelle Gellar recuerda con un emotivo mensaje a Nicholas Brendon, fallecido a los 54 años. (Foto: Instagram)
Sarah Michelle Gellar recuerda con un emotivo mensaje a Nicholas Brendon, fallecido a los 54 años. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

La actriz Sarah Michelle Gellar, protagonista de la saga de culto “Buffy, la cazavampiros” (‘Buffy the Vampire Slayer’), y el actor David Boreanaz, que interpretaba a Angel, han recordado a su compañero de reparto Nicholas Brendon, fallecido ayer a los 54 años.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.