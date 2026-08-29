Hay actrices como Penélope Cruz que construyen una vida artística durante 34 años y, con el tiempo, se convierten en una especie de brújula de la industria. Es el caso de la atractiva bomba femenina ‘made in España’ que saltó a la fama con “Jamón, jamón” en 1992. A sus 52 años, la actriz española atraviesa uno de esos momentos en los que basta mirar los títulos que llevan su nombre para entender hacia dónde se mueve el cine internacional, como “La invitación” (“The invite”) y “Búnker”.

Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton y Penélope Cruz protagonizan “La invitación". (Foto: A24)

En “La invitación”, comedia dirigida y protagonizada por Olivia Wilde, Cruz también comparte elenco con Seth Rogen y Edward Norton. El filme llegó a los cines comerciales tras su paso por los festivales de Sundance (Estados Unidos) y Lima (Perú) este año. Ahora, la actriz española se prepara para viajar a Venecia (Italia), donde del 2 al 12 de septiembre se celebrará la edición 83 del Festival Internacional de Cine de Venecia. Allí presentará “Búnker”, el thriller psicológico de Florian Zeller que protagoniza junto a Javier Bardem, su esposo en los últimos 16 años. Las dos películas son muy distintas, pero reflejan dos industrias y dos registros de una misma actriz.

“A lo largo de su trayectoria, Penélope ha sido protagonista del posicionamiento del cine iberoamericano en la industria cinematográfica”, dice la guionista peruana y docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Rebeca Venegas. “Cruz es un ícono con esencia auténtica y traslada su presencia naturalista y visceral, propia de sus interpretaciones, hacia otros espacios como incluso la publicidad donde aparece su rostro en primer plano”, agrega.

De Almodóvar a Hollywood

La historia de Cruz, sin embargo, empezó mucho antes de que Hollywood aprendiera a pronunciar su nombre. Debutó en el cine en los años 90 y encontró muy pronto una alianza decisiva en Pedro Almodóvar. Con el oscarizado cineasta español, la actriz trabajó en “Carne trémula” (1997), “Todo sobre mi madre” (1999) y, más tarde, en “Volver” (2006), una película que cambiaría la dimensión de su carrera frente a Hollywood.

El papel de Raimunda, en “Volver”, marcó un punto de quiebre para Cruz. Aunque ya tenía presencia internacional con “Vanilla Sky” y “Blow”, la cinta con Almodóvar demostró que la actriz española podía trascender los estereotipos asignados a las actrices europeas de su tipo en Hollywood. “’Volver’ fue una liberación para mí. Me abrió muchas puertas. Noté una diferencia en el tipo de papeles que me ofrecían en todo el mundo”, dijo a The Guardian.

Dos años después, llegó “Vicky Cristina Barcelona”, de Woody Allen. Allí interpretó a María Elena, una mujer imprevisible y apasionada. El papel le dio el Oscar a mejor actriz de reparto en 2009, convirtiéndola así en la primera actriz española en ganar la estatuilla. Después, llegaron otras nominaciones por “Nine” (2009) y “Madres paralelas” (2021).

Pero reducir su trayectoria a la conquista de Hollywood sería quedarse corto. La carrera de Cruz se caracteriza por no elegir entre una industria y otra. Ella puede pasar de una superproducción con Johnny Depp, como “Piratas del Caribe: En mareas misteriosas” (2011), a una película de Almodóvar. O también de interpretar a Donatella Versace en la televisión estadounidense, episodios de “American Crime Story” (2018), a protagonizar un drama europeo. Incluso cuando trabaja dentro del sistema de grandes estudios, mantiene una relación constante con directores y proyectos de autor. Su filmografía reciente incluye “L’immensità” (2022), drama italo-francés independiente; “Ferrari” (2023), dirigida por Michael Mann y protagonizada por Adam Driver; “Competencia oficial”, comedia hispano-argentina con Antonio Banderas; entre otros títulos.

“La invitación” y “Búnker”

“La invitación” es una desatada comedia de parejas donde los personajes de Penélope Cruz y Edward Norton presumen sus libertades sexuales, mientras la pareja interpretada por Olivia Wilde y Seth Rogen, más bien, intentan liberarse de la pesadez del hogar y las fallas del matrimonio. En esta cinta, se siente la incomodidad entre los amantes, quienes dejan al descubierto aquello que intentan ocultar, y eso lleva a la reflexión el argumento de Rashida Jones y Will McCormack detrás del guion.

Una imagen de "Búnker", protagonizada por Penélope Cruz y Javier Bardem. (Foto: Blue Morning Pictures, Mod Producciones y Pathé Films)

En referencia a Cruz, el salto desde esta película hacia “Búnker” revela el registro de la española. Por su parte, Florian Zeller, director de “The Father” y “The Son”, escribió este nuevo thriller pensando en la actriz y su esposo, Javier Bardem. La película, hablada en inglés y español, los presenta como una pareja que atraviesa una crisis cuando él, un arquitecto, acepta construir un refugio para un magnate tecnológico. Lo que parece inicialmente una oportunidad profesional termina poniendo en peligro su relación. Stephen Graham, Paul Dano y Patrick Schwarzenegger completan el reparto.

El próximo paso de Cruz sigue a “Búnker” hasta la competencia de Venecia por el León de Oro junto a títulos de directores como Hirokazu Kore-eda, Nanni Moretti y Werner Herzog. A más de tres décadas del debut de la actriz, su carrera nunca se hizo abandonando España para conquistar “mercados”, sino convirtiendo Hollywood, el cine europeo y los grandes festivales en territorios donde su presencia, de alguna u otra forma, los une en el cine.