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Resumen

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Penélope Cruz en una escena de “La invitación”, la comedia dirigida por Olivia Wilde. (Foto: A24)
Penélope Cruz en una escena de “La invitación”, la comedia dirigida por Olivia Wilde. (Foto: A24)
Por Leslie A. Galván

Hay actrices como Penélope Cruz que construyen una vida artística durante 34 años y, con el tiempo, se convierten en una especie de brújula de la industria. Es el caso de la atractiva bomba femenina ‘made in España’ que saltó a la fama con “Jamón, jamón” en 1992. A sus 52 años, la actriz española atraviesa uno de esos momentos en los que basta mirar los títulos que llevan su nombre para entender hacia dónde se mueve el cine internacional, como “La invitación” (“The invite”) y “Búnker”.

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