Una reunión informal entre vecinos suele ser la excusa perfecta para socializar, pero cuando la honestidad sobrepasa los límites, cualquier velada puede salirse de control. Esa es la premisa central de “La Invitación”, la nueva comedia cinematográfica que promete sacar carcajadas y poner en situaciones incómodas a la audiencia peruana a partir de este jueves 27 de agosto.

¿De qué trata “La Invitación”? Sinopsis y trama oficial

La historia se centra en Joe y Angela, una pareja que atraviesa una severa crisis en su relación. Con el objetivo de despejar la mente y cumplir con los formalismos del vecindario, deciden organizar una cena para recibir a sus nuevos vecinos.

Sin embargo, lo que iniciaba como un encuentro cordial se descarrila rápidamente. Los invitados resultan ser una pareja extremadamente abierta, desinhibida y dispuesta a compartir los detalles más íntimos de su vida privada. A lo largo de la noche, la conversación se torna un campo de minas donde salen a relucir temas como el deseo, la convivencia, las inseguridades y las expectativas del matrimonio. Lo que parecía un convivio tranquilo termina transformándose en un caótico juego de verdades e impredecibles revelaciones.

Un elenco estelar encabezado por Seth Rogen y Penélope Cruz

El principal atractivo de esta entrega radica en su talentoso reparto de talla internacional, cuyos actores aportan el balance exacto entre comedia cotidiana y drama situacional:

Seth Rogen: Interpreta a Joe, un músico frustrado que intenta lidiar con los problemas de su matrimonio.

Interpreta a Joe, un músico frustrado que intenta lidiar con los problemas de su matrimonio. Olivia Wilde: Da vida a Angela, la esposa de Joe, quien busca mantener el control en medio de la creciente tensión.

Da vida a Angela, la esposa de Joe, quien busca mantener el control en medio de la creciente tensión. Penélope Cruz y Edward Norton: Encarnan a la peculiar pareja de vecinos, cuya visión sin tapujos sobre el amor y las relaciones altera por completo la dinámica de la cena.

La química entre estos cuatro intérpretes sostiene el ritmo de la película, convirtiendo un espacio reducido en un escenario lleno de comedia ácida y momentos sumamente memorables.

Dirección y producción: La adaptación de un éxito español

Además de asumir el rol protagónico, Olivia Wilde lidera el proyecto detrás de cámaras, sumando así su tercer largometraje como directora. La cinta toma como base la aclamada obra española “Sentimental”, dirigida originalmente por Cesc Gay.

El guion corrió a cargo de Rashida Jones y Will McCormack, quienes lograron reinterpretar la obra original para adaptarla al contexto contemporáneo global. La producción conserva la esencia del formato teatral donde las conversaciones, los secretos guardados y la falta de apariencias son el motor que impulsa toda la narrativa.

¿Cuándo se estrena “La Invitación” en los cines peruanos?

La película “La Invitación” llega a todas las salas de cine en Perú este jueves 27 de agosto. Si buscas una comedia inteligente que explore las contradicciones de la vida en pareja y el humor incómodo, esta propuesta es una parada obligatoria en la cartelera.