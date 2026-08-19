Seth Rogen, Olivia Wilde, Penélope Cruz y Edward Norton lideran "La Invitación", la película donde una reunión entre vecinos expone los secretos más incómodos de la pareja. Disponible en cines desde el 27 de agosto. (Foto: Diamond Films)
Seth Rogen, Olivia Wilde, Penélope Cruz y Edward Norton lideran "La Invitación", la película donde una reunión entre vecinos expone los secretos más incómodos de la pareja. Disponible en cines desde el 27 de agosto. (Foto: Diamond Films)
Por Paolo Valdivia

Una reunión informal entre vecinos suele ser la excusa perfecta para socializar, pero cuando la honestidad sobrepasa los límites, cualquier velada puede salirse de control. Esa es la premisa central de “La Invitación”, la nueva comedia cinematográfica que promete sacar carcajadas y poner en situaciones incómodas a la audiencia peruana a partir de este jueves 27 de agosto.

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