En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, millones de peruanos acudieron a las urnas para elegir a sus nuevas autoridades que estarán al frente de sus localidades durante los próximos cuatro años. Por su parte, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició el proceso de contabilización de votos, mientras que los órganos electorales se encargan de resolver las observaciones antes de proclamar a las autoridades electas. En ese sentido, de acuerdo con las normas electorales, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dio a conocer la fecha en la que los gobernadores y alcaldes del país iniciarán sus funciones. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNDO EMPIEZAN A GOBERNAR LOS ALCALDES Y GOBERNADORES TRAS LAS ERM 2026?

Luego de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, muchas personas se mantienen a la expectativa por el inicio de funciones de las próximas autoridades electas. Ante ello, el Jurado Nacional de Elecciones, en cumplimiento de las normas electorales, informó que los nuevos gobernadores y vicegobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes provinciales y distritales, así como los regidores, empezarán sus funciones el 1 de enero de 2027, fecha en la que comenzará el periodo de gobierno 2027-2030.

Por otro lado, es importante saber que, si ninguna fórmula para gobernador y vicegobernador regional obtiene más del 30 % de los votos válidos, el JNE indicó que se realizará una segunda vuelta entre las dos candidaturas más votadas. Esta elección está prevista para el 29 de noviembre o 6 de diciembre de 2026 y permitirá definir a las autoridades regionales en las circunscripciones que lleguen a esta instancia, conforme comparte La República.

¿CÓMO SE PAGARÁN LOS S/165 A LOS MIEMBROS DE MESA DE LA ONPE POR PARTICIPAR EN LAS ERM 2026?

A través de una nota de prensa, la Oficina Nacional de Procesos Electorales anunció la habilitación de la plataforma CEMM (LINK) para que los ciudadanos que ejercieron la labor de miembro de mesa durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026 puedan elegir la modalidad de pago de la compensación de S/165, ya sea mediante transferencia bancaria, billeteras digitales u oficinas bancarias. De acuerdo con la ONPE, el incentivo económico podrá ser depositado en una cuenta de ahorros del BCP, BBVA o Scotiabank, así como en la billetera digital Yape.

Eso no es todo, también podrá cobrarse en una ventanilla del Banco de la Nación en caso lo considere conveniente. Por otro lado, para los que asumieron el cargo de miembro de mesa en la fila de electores de este domingo, no será necesario que realicen un registro previo en la página web. Es decir, en este caso, la compensación económica se entregará de manera presencial en el BN. Cabe mencionar que la ONPE mantendrá habilitado el enlace de registro hasta este miércoles 7 de octubre a las 11:59 p. m.