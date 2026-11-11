La segunda vuelta regional se llevará a cabo el 6 de diciembre del 2026. (Foto: Andina)
La segunda vuelta regional se llevará a cabo el 6 de diciembre del 2026. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Poder Ejecutivo convocó este miércoles 11 de noviembre a la segunda vuelta regional, en el marco de las elecciones regionales y municipales 2026, para el próximo domingo 6 de diciembre.

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