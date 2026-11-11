El Poder Ejecutivo convocó este miércoles 11 de noviembre a la segunda vuelta regional, en el marco de las elecciones regionales y municipales 2026, para el próximo domingo 6 de diciembre.

Según el Decreto Supremo N° 150-2026-PCM, el balotaje se realizará en aquellas regiones donde ninguna lista ha alcanzado el 30% de los votos válidos, de acuerdo a los cómputos oficiales del proceso electoral del pasado 4 de octubre.

“En esta segunda elección se proclama electa la fórmula de gobernador y vicegobernador de los gobiernos regionales que obtenga la mayoría simple de votos válidos”, detalla la norma.

Señala que según el informe remitido por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, en 15 regiones se tendrá que llevar a cabo una segunda elección regional.

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“Que, en tal sentido, resulta necesario convocar a la Segunda Elección en el proceso de Elecciones Regionales 2026 para elegir a los gobernadores y vicegobernadores de los gobiernos regionales en las circunscripciones de la República donde ninguna fórmula ha alcanzado el porcentaje mínimo de votos válidos establecido por ley, de acuerdo a los cómputos oficiales del proceso electoral llevado a cabo el pasado domingo 4 de octubre de 2026”, refiere.

Segunda vuelta regional será el 6 de diciembre.

Segunda vuelta regional será el 6 de diciembre.

Las regiones donde se llevará la segunda vuelta son Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Provincias, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

Inicialmente, el pleno del JNE había previsto realizar la segunda vuelta regional el domingo 29 de noviembre. Sin embargo, esta decisión generó discrepancias con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Cabe indicar que el decreto supremo lleva las firmas de la presidenta Keiko Fujimori y del jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, y fue publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.