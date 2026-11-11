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Resumen

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Galarreta Velarde opinó que la intervención del Parlamento bicameral “politizaría” la situación del exmandatario. (Foto: El Comercio)
Galarreta Velarde opinó que la intervención del Parlamento bicameral “politizaría” la situación del exmandatario. (Foto: El Comercio)
Por Sebastian Ortiz Martínez

El jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, consideró que a Pedro Castillo no le correspondería una amnistía, al ser consultado en “Siempre a las ocho”, video pódcast de El Comercio, sobre el proyecto de ley presentado por Juntos por el Perú y Obras para liberar al expresidente sentenciado a 11 años y cinco meses de prisión por conspiración para la rebelión.

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