El jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, consideró que a Pedro Castillo no le correspondería una amnistía, al ser consultado en “Siempre a las ocho”, video pódcast de El Comercio, sobre el proyecto de ley presentado por Juntos por el Perú y Obras para liberar al expresidente sentenciado a 11 años y cinco meses de prisión por conspiración para la rebelión.

Castillo anunció el 7 de diciembre de 2022, en televisión nacional, el cierre inconstitucional del Congreso y la intervención del sistema de administración de justicia. Tras ello, el entonces Parlamento unicameral lo vacó.

“La amnistía está dentro de la Constitución, yo creo que no es lo más adecuado, no correspondería [a Castillo]”, manifestó el primer ministro.

También dijo que, políticamente, “siempre iremos por el lado de que Pedro Castillo, si él considera que no ha pateado el tablero, que no es un golpe de Estado [lo que anunció], tiene el camino judicial, el camino institucional siempre es mejor que saltarse la garrocha por el lado del Congreso”. “Yo lo veo difícil [la aprobación de una amnistía] por el lado del Congreso”, complementó.

Galarreta Velarde opinó que la intervención del Parlamento bicameral “politizaría” la situación del exmandatario.

El primer ministro refirió que Castillo Terrones no es un preso político y recordó que enfrenta otras investigaciones fiscales por presuntos actos de corrupción.

“No, yo no lo considero preso político, hay otras investigaciones que entiendo que se están encaminando”, expresó.

Al ser consultado sobre la comparación que realiza un sector de la oposición sobre el golpe de Estado de Castillo y el perpetrado por fallecido expresidente Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992, Galarreta respondió que el Perú estaba “casi tomado por el terrorismo” a inicios de la década de los noventa y que la ruptura del orden constitucional de ese momento es un hecho “irrepetible”.

“Hay algunos que presionan al gobierno [de Keiko Fujimori] para ver si patea el tablero [...] Cerrar la Cámara de Diputados es constitucional, pero nosotros no estamos en esa línea. Algunos dicen que es constitucional no dar ninguna facultad, pero el ejercicio democrático te dice que debiste haber dado unas 50 facultades, sobre todo para el post Niño. También dicen que hay que hacer cuestión de confianza, pero nosotros no estamos en eso ahorita”, subrayó.

El jefe del Gabinete Ministerial indicó que el Ejecutivo no tirará por la borda la estabilidad institucional, abriendo un nuevo capítulo de enfrentamiento y crisis con el Congreso, al recordar que económicamente el Perú ha vuelto a ser atractivo para las inversiones.

Galarreta señaló que si se prueba que Castillo estaba recibiendo un trato especial en el penal de Barbadillo a cambio de que Juntos por el Perú dé puestos de trabajo a funcionarios del INPE destacado en esa cárcel, ahí se debe abrir una investigación. Remarcó que el gobierno ha actuado de inmediato retirando al director y al agente penitenciario implicados en ese caso.

El proyecto de ley de amnistía se encuentra bajo análisis en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, que es presidida por Catherin Palomino (Juntos por el Perú). La parlamentaria de izquierda ha solicitado la opinión sobre la iniciativa, que ella misma presentó, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a la Fiscalía de la Nación y la Defensoría del Pueblo y a instituciones de la sociedad civil.

El punto de vista

El abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi Vega afirmó que existen argumentos sólidos para que el proyecto de ley que busca la amnistía a favor de Castillo Terrones sea rechazado y enviado al archivo en el Congreso bicameral.

“No se debe confundir la ley de amnistía que se dio a favor de los hermanos Humala [en el 2001], ellos eran miembros del Ejército [que se alzaron en armas], pero no estaban dirigiendo el país. Castillo era presidente y jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y ordenó cerrar el Congreso e intervenir el Poder Judicial, el Ministerio Público y la JNJ. Es diferente la situación”, manifestó.

En diálogo con este Diario, Rospigliosi Vega sostuvo que sería “una incoherencia e incongruencia” que el Parlamento le perdone a Castillo su intento de cerrar el Congreso. “Sentaría un nefasto precedente y sería un incentivo perverso contra la democracia, en el sentido de que cualquier presidente puede ordenar el cierre del Congreso, pero luego puede lograr una amnistía, esto sería gravísimo. Desde el derecho constitucional y las ciencias políticas es inviable”, subrayó.

El letrado indicó que si bien la oposición tiene la mayoría en la Cámara de Diputados es poco probable que la amnistía a favor de Castillo sea aprobada en el Senado.

“¿Qué pasaría con Castillo fuera del penal? Sería el líder político de la oposición, eso sería insólito”, acotó.

El abogado constitucionalista Aníbal Quiroga dijo que el expresidente Castillo no merece una amnistía, porque “cometió un delito grave contra la democracia, al pretender romper el orden constitucional y constituirse en un autócrata”. “No hay razón para que eso pueda ser perdonado u olvidado, es un delito grave contra la democracia y no podemos normalizar eso”, agregó.

En comunicación con El Comercio, Quiroga advirtió que si Castillo es amnistiado saldrá a la calle a ser el líder de la oposición y su intento de golpe de Estado “será convertido en un hecho histórico, bajo la narrativa de la izquierda”.

También criticó a Juntos por el Perú y Obras por buscar la liberación del exmandatario de esta manera.

“Son gente que tiene una gran ceguera política. Juntos por el Perú está pagando favores electorales, porque Castillo apoyó a sus candidatos. Lo que pasó en el gobierno de Balcázar, cuando se presentaron 17 pedidos de indulto, hoy sucede, pero con la amnistía. Es una ceguera política, no se dan cuenta de que pondrían a un agitador, como lo es Evo Morales en Bolivia, en las calles”, finalizó.

Definen registro de “grupos hostiles”

De otro lado, el jefe del Gabinete Ministerial explicó que la creación del registro de organizaciones criminales que utilicen técnicas de terrorismo o los llamados “grupos hostiles” está siendo analizado en los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Defensa. Ambas carteras deben “ponerse de acuerdo en los últimos articulados”.

Galarreta rechazó que se vaya a denominar como “grupos hostiles” a colectivos civiles que son opositores al gobierno o que salen a marchar en contra de este. “Eso es un absurdo”, añadió.

El primer ministro reiteró que el gobierno hará “un uso contundente” de las facultades que el Congreso les delegó. Por ejemplo, mencionó que, si el Ejecutivo dispone la captura del cabecilla de La Jauría, red criminal que opera en el norte del país, bajo el nuevo marco legal que están alistando, las Fuerzas Armadas podrán intervenir y capturar a esa persona, junto con la Policía Nacional.

El titular de la PCM estimó que el referido decreto legislativo estará listo en los próximos días.

“El ministro de Defensa [Rafael Belaunde] y el ministro de Justicia [Ernesto Álvarez] quedaron en que sus equipos iban a terminar de definir [el decreto] [...] Si nos hubieran dado [la facultad en este punto] como lo pedimos hubiera si más fácil para nosotros”, mencionó.

Fuentes cercanas a Palacio de Gobierno adelantaron a este Diario que las primeras organizaciones criminales que serán incluidas en esta lista serán Los Choneros (Ecuador), el Comando Vermelho (Brasil), el Tren de Aragua (Venezuela), así como sus facciones que operan en el Perú. Y La Jauría y Los Pulpos, que surgieron en el norte del país y se han extendido.

Sobre el Decreto Legislativo N.º 1744, Galarreta dijo que es un mecanismo “importantísimo”, porque “ya no pasa desapercibido” aquel que presta su cuenta o billetera digital en el delito de extorsión. Además, indicó que la medida obligará a las redes criminales a salir del sistema financiero y hacer el cobro directamente, “lo cual los expone más”.

El referido decreto establece que aquellas personas que presten sus cuentas bancarias o billeteras digitales para recibir dinero producto de una extorsión recibirá “la misma pena” que aquel que realiza la amenaza. Es decir, una condena entre 10 y 15 años de prisión